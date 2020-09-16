連50年增加! 日本百歲人瑞首逾8萬人 近9成女性

一九○三年出生、住在日本福岡縣福岡市的田中力子，二○一九年三月九日獲頒全球在世最高齡人瑞的金氏世界紀錄證書。（路透檔案照）

2020/09/16 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本厚生勞動省十五日公布全國百歲以上的老年人口，比去年增加九一七六人，首度突破八萬人，達八萬○四五○人，連續五十年增加，年增人數也創下歷史新高，其中女性占八十八．二％，共七萬○九七五人，男性則僅有九四七五人。百歲老人愈來愈多的原因，被歸功於醫療技術進步等。

據日本放送協會（NHK）、共同社、讀賣新聞等媒體報導，厚勞省基於截至一日的居民基本登記冊，對「老人福祉法」規定為「老人日」的九月十五日時年齡為一百歲以上的老年人進行統計。男性比去年增加一○一一人，女性增加八一六五人。二○二○年度達到百歲或即將達到百歲的人口有四萬一八○二人，比上一年度增加四七九七人，首次超過四萬人，增加人數也創歷史新高。

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據報導，自一九六三年開始統計以來，百歲以上人口在六三年為一五三人，八一年超過一千人，九八年突破一萬人，此後每年增加約二千到四千人，今年則大增逾九千人，主因是第一次世界大戰結束後，一九二○年有二○三萬人出生，比前一年多出廿五萬人。

統計顯示，日本每十萬人口中的百歲以上老人有六十三．七六人。若以地區來看，每十萬人中百歲以上人口的比例，島根縣有一二七．六人，連續八年位居全國第一；其次是高知縣的一一九．七七人，以及鳥取縣的一○九．八九人。比例最少的則是埼玉縣的四十．○一人，連續三十一年墊底。

最高齡人瑞117歲

日本最高齡的人瑞是住在福岡市的田中力子，出生於一九○三年，今年一一七歲，她也被金氏世界紀錄認定為「在世最高齡」人瑞。日本男性最高齡者，則是住在奈良市的尚田幹藏，今年一一○歲。厚勞省今年七月公布的數據顯示，二○一九年日本人平均壽命，女性為八十七．四五歲，男性為八十一．四一歲，均創新高。

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