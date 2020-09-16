歐盟輪流嗆習 投資協定難產

擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾（右上）、歐盟執委會主席馮德萊恩（右下）和歐洲理事會主席米歇爾（左下），十四日與中國國家主席習近平（左上）召開視訊峰會，最後卻各說各話、不歡而散。（美聯社）

2020/09/16 05:30

歐中峰會各說各話 不歡而散

〔編譯孫宇青／綜合報導〕擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾等三位歐盟主要領袖，十四日與中國國家主席習近平召開視訊峰會，但這場原本以推進雙邊投資協定為目標的會議，最後卻各說各話、不歡而散，並未發表聯合聲明。歐盟方面嚴正指出，中國經貿環境不公，強調「歐盟不會繼續被利用」，並表達對香港、新疆、西藏等地人權狀況的關切。然而，中方重申上述問題涉及國家主權和安全，「不接受人權教師爺」，反對任何勢力干涉中國內政。

關切港疆藏人權 提議派人訪查

梅克爾、歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾，原本計畫與習近平等中國官員在德國萊比錫會晤，並邀請歐盟廿七個成員國領袖出席，為年底前達成協商近七年的「中歐投資協定」（CAI）最後衝刺，但疫情導致峰會規模大幅縮水，期間又因中國蠻橫進行「口罩外交」、散布假訊息、強推「港區國安法」及擴大壓迫少數民族，讓歐盟及個別成員國的對中立場愈發強硬。

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在歐中峰會結束後，歐盟三位領袖召開視訊記者會，指出峰會聚焦氣候變遷、經貿、國際事務與人權、武漢肺炎等議題。在人權問題上，米歇爾表示，歐方重申關切新疆、西藏少數民族、人權捍衛者、媒體工作者等在中國遭受的不良待遇，並再次提議指派獨立觀察員進入新疆，針對維族受迫問題展開調查；他也表明，港區國安法引發嚴重憂慮，香港自治必須維持，民主派的聲音也必須得到尊重和保護。

習嘴硬：不接受人權教師爺

然而新華社報導，習近平在會中強調，香港、新疆問題關乎維護中國國家主權、安全、統一，還聲稱「世上沒有放之四海而皆準的人權發展道路」，中方反對雙重標準、不接受「人權教師爺」，甚至反酸歐方應有能力解決自身存在的人權問題。

歐盟強硬：不讓步就不簽

至於雙邊經貿關係，儘管新華社聲稱，中方與歐方對於「加速」談判有共識，仍以在年底前完成CAI協定為目標，但馮德萊恩表明，在（中國）市場准入、取消貿易壁壘、鋼鐵產能過剩、產業補貼等問題上，中國必須做出讓步，「中國必須說服我們，值得達成這個投資協定。」她強調，「時間不是問題，而是要實質地解決貿易問題，才可能簽署這份協議。」

「歐盟不會繼續被利用」

米歇爾也稱自己向習近平表明，「歐盟不再做他人的競技場，不會繼續被利用」，而是尋求更公平的貿易關係、更平衡的歐中關係，意味雙方必須對等、公平競爭。梅克爾則表示，歐盟與中國的合作必須奠基在特定原則上，雖然彼此擁有不同的社會體制，但仍應以規則為基礎。

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