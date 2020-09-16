為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟輪流嗆習 投資協定難產

    擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾（右上）、歐盟執委會主席馮德萊恩（右下）和歐洲理事會主席米歇爾（左下），十四日與中國國家主席習近平（左上）召開視訊峰會，最後卻各說各話、不歡而散。（美聯社）

    擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾（右上）、歐盟執委會主席馮德萊恩（右下）和歐洲理事會主席米歇爾（左下），十四日與中國國家主席習近平（左上）召開視訊峰會，最後卻各說各話、不歡而散。（美聯社）

    2020/09/16 05:30

    歐中峰會各說各話 不歡而散

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾等三位歐盟主要領袖，十四日與中國國家主席習近平召開視訊峰會，但這場原本以推進雙邊投資協定為目標的會議，最後卻各說各話、不歡而散，並未發表聯合聲明。歐盟方面嚴正指出，中國經貿環境不公，強調「歐盟不會繼續被利用」，並表達對香港、新疆、西藏等地人權狀況的關切。然而，中方重申上述問題涉及國家主權和安全，「不接受人權教師爺」，反對任何勢力干涉中國內政。

    關切港疆藏人權 提議派人訪查

    梅克爾、歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾，原本計畫與習近平等中國官員在德國萊比錫會晤，並邀請歐盟廿七個成員國領袖出席，為年底前達成協商近七年的「中歐投資協定」（CAI）最後衝刺，但疫情導致峰會規模大幅縮水，期間又因中國蠻橫進行「口罩外交」、散布假訊息、強推「港區國安法」及擴大壓迫少數民族，讓歐盟及個別成員國的對中立場愈發強硬。

    在歐中峰會結束後，歐盟三位領袖召開視訊記者會，指出峰會聚焦氣候變遷、經貿、國際事務與人權、武漢肺炎等議題。在人權問題上，米歇爾表示，歐方重申關切新疆、西藏少數民族、人權捍衛者、媒體工作者等在中國遭受的不良待遇，並再次提議指派獨立觀察員進入新疆，針對維族受迫問題展開調查；他也表明，港區國安法引發嚴重憂慮，香港自治必須維持，民主派的聲音也必須得到尊重和保護。

    習嘴硬：不接受人權教師爺

    然而新華社報導，習近平在會中強調，香港、新疆問題關乎維護中國國家主權、安全、統一，還聲稱「世上沒有放之四海而皆準的人權發展道路」，中方反對雙重標準、不接受「人權教師爺」，甚至反酸歐方應有能力解決自身存在的人權問題。

    歐盟強硬：不讓步就不簽

    至於雙邊經貿關係，儘管新華社聲稱，中方與歐方對於「加速」談判有共識，仍以在年底前完成CAI協定為目標，但馮德萊恩表明，在（中國）市場准入、取消貿易壁壘、鋼鐵產能過剩、產業補貼等問題上，中國必須做出讓步，「中國必須說服我們，值得達成這個投資協定。」她強調，「時間不是問題，而是要實質地解決貿易問題，才可能簽署這份協議。」

    「歐盟不會繼續被利用」

    米歇爾也稱自己向習近平表明，「歐盟不再做他人的競技場，不會繼續被利用」，而是尋求更公平的貿易關係、更平衡的歐中關係，意味雙方必須對等、公平競爭。梅克爾則表示，歐盟與中國的合作必須奠基在特定原則上，雖然彼此擁有不同的社會體制，但仍應以規則為基礎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士
    2020/09/15 06:05

    悼念六四被控非法集會！香港法院今庭訊24民主派人士

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流
    2020/09/15 05:56

    論文首發！ 閻麗夢籲：查武漢P4實驗室與美衛生院的金流

    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機
    2020/09/15 05:57

    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機 影片

    大氣含劇毒 新研究：金星疑有外星生命跡象
    2020/09/15 06:00

    大氣含劇毒 新研究：金星疑有外星生命跡象

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播