後安倍時代》石破vs.岸田 新日相9/15選出

日本自民黨總裁5名主要競爭者（取自產經新聞）

2020-08-30 05:30:00

日本自民黨魁改選 沒人有明顯勝算

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本媒體廿九日報導，已宣布辭職的日本首相安倍晉三的接班人可望在下月中旬出爐，日本執政黨自民黨傾向以不採計全國黨員票的方式，在九月十五日選出新任總裁（黨魁）。不過，目前已表態角逐或被點名有機會參選的數名人選，無人握有明顯勝算。

黨內傾向不採計全國黨員票 快速選出

自民黨為日本現任執政黨，該黨總裁即日本首相，因此自民黨總裁選舉即首相選舉。包括共同通信社、日本產經新聞與東京新聞等多家媒體都報導說，自民黨內部傾向在九月十五日選舉新總裁。自民黨預定九月一日舉行總務會商討總裁選舉方式，再加上總裁選舉有至少十二天的競選時間，因此最快可望在九月十五日舉行總裁選舉。

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已表態參選者，包括自民黨政調會長岸田文雄、自民黨前幹事長石破茂、自民黨選舉對策委員長下村博文、前總務大臣野田聖子；其他被點名人選，包括官房長官菅義偉、防衛相河野太郎、外相茂木敏充，及副首相兼財相麻生太郎。產經新聞點名五熱門人選石破茂、岸田文雄、河野太郎、菅義偉、茂木敏充，年紀都超過五十五歲；共同社說，曾任首相的麻生表明無意回鍋，安倍親信菅義偉說從沒想過問鼎大位。

自民黨總裁選舉方式有二，一是採計國會議員票與全國黨員票，但此舉較曠日廢時；另一為因應緊急狀況的快速方式，捨棄全國黨員票，僅採計國會議員票與全國四十七個都道府縣各三票。共同社指出，自民黨幹事長二階俊博有意採取第二種選舉方式，以便在十五日投票；但自民黨內年輕世代議員認為應反映多數心聲，主張以合計議員票與黨員票的第一種方式選出新總裁。

目前外界認為選舉主軸最後應該是石破對決岸田。共同社指出，捨棄全國黨員票的選舉方式，幾乎篤定對石破不利，因為石破在二○一八年自民黨總裁選舉時民調雖領先安倍、全國黨員票也僅小輸，但卻在國會議員票上慘敗。特尼歐情報顧問公司（Teneo Intelligence）認為，石破無法在短時間內突破黨內抵制。岸田雖被視為安倍接班人，但始終難受注目，被批評缺乏領袖魅力。

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