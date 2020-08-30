向好友致最高敬意 川普安倍明熱線

民主黨總統候選人拜登為向即將離職的日本首相安倍晉三致敬，而在其個人推特上貼出他昔日以美國副總統身分訪日時兩人的合影。（取自拜登推特）

2020-08-30 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕對於日本首相安倍晉三突宣布辭職，美國總統川普廿八日在「空軍一號」上向隨行記者說，安倍是他「很棒的朋友之一」，他想對安倍「致上最高敬意」。他還說，兩人交情很好，安倍請辭一定是非常艱難的決定，「我真是覺得很難過」。

川普是在新罕布夏州結束選舉造勢活動後搭機。他提到，安倍是「那麼愛他的國家，對他來說，請辭，你知道，我真的無法想像發生什麼事」。川普並稱讚安倍是位很棒的紳士。自二○一六年十一月美國總統大選結果出爐以來，安倍就和具準總統或總統身分的川普幾度會晤，川普與其「高爾夫球友」安倍密切的個人關係，以及川、安接觸的頻繁度，亦被譽為「前所未有」。

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拜登推文：美日堅定同盟

民主黨總統候選人拜登廿九日亦推文寫道，「看到你（安倍）請辭，我很難過，但我知道貴我兩國和人民間堅定的同盟，將一代代延續。我的朋友，願你往後的歲月裡身體健康」。拜登並在其推文下，貼上一張他昔日以副總統身分訪日時，與安倍召開記者會的合影。

另一方面，日本共同社及產經新聞廿九日引述美日政府消息人士報導，川、安擬於三十一日進行電話會談，目前正著手安排。預料屆時安倍將直接請求川普繼續維持美日的緊密合作，同時表達即使是新內閣，美日同盟的重要性依然不變，希望川普能夠和新首相建立互信關係。由於日本政府六月已宣布取消部署「陸基神盾」系統的計畫，因此安倍也許會就日本安保戰略向川普說明。

日相安倍晉三突宣布辭職，美國總統川普28日表示，安倍是他「很棒的朋友」，要對安倍致上最高敬意。圖為2017年安倍訪美，與川普在白宮合影。（路透）

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