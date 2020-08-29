安倍請辭／台日友好 聯美台抗中大局不變

安倍晉三於二○一二年十二月二十六日召開的日本眾議院特別會議中，以最大黨自民黨黨魁身分，再度登上首相寶座。（美聯社檔案照）

2020-08-29 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本首相安倍晉三因舊疾復發請辭首相，中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁昨受訪時說，安倍首相在意識形態上親台，總統蔡英文就任以來，台日高層間便建立相當深厚的基礎，他認為未來無論誰接任黨魁或首相，台日間的友善氣氛應仍會持續，不會有太大轉折性的變化。

民進黨立委羅致政指出，日本接下來要面對諸多內政問題，短時間內對外外交戰略應不會有太大轉變，且自民黨內對台友善氣氛濃厚，加上美日同盟的外溢效應，日本對台政策的大方向上應不會有太多改變。

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安倍對台立場友善，曾多次對外發表挺台言論，包含今年以首相身分對外表示，日本一向強力支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）；安倍任內推動日本對台單位「交流協會」更名為「 日本台灣交流協會」，明確加入「台灣」；在日本對外重要的「日本外交藍皮書」中，今年針對台灣的篇幅倍增；日本自二○一九年開始參與台美間主辦的全球合作暨訓練架構（GCTF），成為共同主辦的第三國；前總統李登輝逝世，安倍派出前首相森喜朗領軍弔唁團來台致哀，胞弟岸信夫也隨團來台，安倍並親手寫下慰問信託森喜朗轉交給家屬。這些主要都出自安倍友台立場。

安倍友台 母親連三年出席我國慶酒會

安倍友台立場也多次透過其周邊代表性人物展現。安倍母親安倍洋子自二○一七年起，連續三年出席駐日本代表處舉行的國慶酒會；駐福岡辦事處去年國慶酒會時，收到安倍的眾議員地方事務所轉交、 署名安倍晉三的賀電。

中正大學戰略研究所教授宋學文受訪時說，未來日本無論是哪個政黨或政治人物擔任首相，聯美台抗中的結構應會維持不變，主要是因為，日本是較重視派閥協調的國家，目前各派系皆已配合美國印太戰略佈局，因此短期內應會配合美國、支持台灣，對抗中國在亞太的擴張勢力；另宋學文認為，未來對日本政局可能帶來較大變數的是南北韓與東南亞。

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