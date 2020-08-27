港警突拘2議員 改寫元朗事件

林卓廷在去年721元朗攻擊事件中遇襲受傷。（美聯社檔案照）

2020-08-27 05:30:00

原告變被告 「特區政府走火入魔」

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港警方調查去年反對修訂「逃犯條例」運動期間「七二一元朗攻擊事件」，以及七月六日屯門遊行事件，廿六日突襲逮捕十六人，其中包括立法會民主黨議員林卓廷和許智峯，指控他們涉嫌暴動罪、妨礙司法公正、非法集結等罪嫌；林卓廷還被控在元朗事件涉嫌暴動罪，但林當時是接獲民眾舉報前往現場調解，自己也遭白衣人毆傷，事後還獲得警方致謝回函。網友怒批警方「砌人生豬肉」，如港片陷害忠良情節，特區政府「走火入魔」！

警方清晨六時登門逮捕林、許兩人。許智峯臉書及民主黨公佈影片顯示，警員入內搜索，在許智峯要求下宣讀他觸犯企圖妨礙司法公正、有犯罪或不誠實意圖取用電腦和刑事毀壞三項罪名，將其雙手上銬帶走。許智峯透過律師聲明，此事反映港府持續政治起訴打壓港人，但是他不會懼怕打壓，「都會選擇站在雞蛋的一方」。幾乎同時，網路媒體「熙熙直擊」公民記者遭警方拘捕，正在進行的直播被勒令中止。

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民陣號召港民穿黑衣 表達憤怒

對此，廿名民主派立法會議員聯合聲明，嚴厲譴責警方指控子虛烏有，林卓廷受害人變被告「更令人震驚」，「所謂執法者」是非黑白顛倒，以警權侮辱、威嚇民意代表，「是行暴政之實」。民主黨主席胡志偉、「民間人權陣線」召集人岑子杰同聲批評警方竄改歷史、自打嘴巴，「議會陣線」毛孟靜說警方用詞已經完全「失心瘋」，呼籲民眾穿黑衣，表達憤怒。

七二一元朗事件中被拍到與白衣人握手，遭質疑與黑道勾結的建制派議員何君堯，則稱讚逮捕行動是「遲到的春天終於來了」，自己「得見光明」。

議員調解遭毆 事後警還致謝回函

去年七月廿一日，疑似黑道份子的白衣人在元朗多地，不分青紅皂白攻擊民眾，警方卻姍姍來遲，林卓廷等四十五人遭毆傷。至於屯門案，高級警司陳天柱說明，七月六日下午遊行結束後，示威者晚間轉往屯門警署外集結，期間包圍一名馮姓男子，強行搶走手機刪除其拍攝的示威者照片，林、許兩人和曾姓男廚師、鍾姓女社工在過程中涉嫌企圖妨礙司法公正、不誠實取用電腦和刑事毀壞。但直播影片顯示，林、許兩人在場試圖調停，許智峯不斷呼籲「冷靜」。

林卓廷還被警方指在「七二一元朗事件」中涉嫌暴動罪。陳天柱一改此前港府定調「暴力攻擊」說法，指此事為「兩派人士衝突」，持續一到兩分鐘後白衣人散去，「恢復平靜」，但隨後議員到場直播，使兩派人再度聚集，激化事態。廿六日的行動是後續逮捕「另一派人」，包括林卓廷在內共十三人。

許智峯（左）被警方上銬帶走。（美聯社）

去年7月21日，大批白衣人出現在元朗地鐵站、車廂，任意打人。（法新社檔案照）

去年7月21日，大批白衣人出現在元朗地鐵站、車廂，任意打人。（法新社檔案照）

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