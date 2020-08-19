蜜雪兒批「錯誤總統人選」 川普反擊︰我選上是拜你老公所賜

美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬十七日在民主黨全代會演說。（法新社）

2020-08-19 05:30:00

民主黨全代會 蜜雪兒猛打川普

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）十七日在因武漢肺炎疫情而改以線上方式舉行的民主黨全國代表大會上，重砲抨擊共和黨籍總統川普對武肺疫情處理不當，批評他引領的運動，甚至直言川普是錯誤的總統人選，並推崇即將代表民主黨角逐白宮的前副總統拜登正派誠實。紐約州長古莫也批評川普使美國更加分裂。

蜜雪兒的預錄壓軸演說，以一句「川普是錯誤的美國總統人選」將會議氣氛炒到最高點。蜜雪兒說，川普明明有比足夠還要多的時間，證明自己能勝任總統一職，卻搞到如今一身麻煩，顯然辜負選民對他的期待。蜜雪兒也批評川普歧視特定族裔，導致民眾在商店對罵，以及不提倡戴口罩導致許多人不願戴口罩，並重新詮釋她四年前的金句「當他們向下沉淪，我們向上提升」。

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民主黨全代會從十七日到二十日一連四天，重頭戲是最後一天正式提名正副總統候選人，但十七日首日的演說重點不脫川普與武肺，多名背景各異的嘉賓以視訊方式就此發言，包括以社會主義者自居、在黨內初選中表現不俗的佛蒙特州參議員桑德斯，曾爭取代表共和黨問鼎白宮的俄亥俄州前州長凱希克、遭白人警察壓頸致死進而引爆全美抗議的黑人男子佛洛伊德胞弟菲洛尼斯．佛洛伊德，以及為死於武肺的川粉亡父抱不平的女選民烏爾基扎（Kristin Urquiza）等。

川普十八日推文反擊蜜雪兒，「如果不是你老公歐巴馬做過的好事，川普也不會在這裡（白宮）…拜登只不過是個無足輕重的人。」川普十七日表示，下週將在白宮的現場演說中，接受共和黨總統提名。

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