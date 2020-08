中英對照讀新聞》Mumbai Green Lights Women Figures on Traffic Signals 孟買女性綠燈出現在交通號誌上

印度孟買將部分行人紅綠燈號誌改為穿裙子的女性。(取自Aaditya Thackeray推特)

2020-08-18 05:30:00

◎黃靖媗

Mumbai has become the first Indian city to introduce female figures on its traffic lights, a move welcomed by women’s rights campaigners as a step towards greater inclusivity.

孟買已經成為第一座在交通燈號上採用女性圖樣的印度城市,這項受到女權運動者歡迎的舉措,是朝向更大包容性邁進的一步。

Authorities are swapping the green and red male stick figures on more than 100 pedestrian crossings to female figures as part of a broader plan to make roads more pedestrian-friendly.

當局正在將超過100個行人穿越道的綠色與紅色男性圖樣,換成女性圖樣,這是一項為了讓馬路更加友善行人的拓寬計畫的一部分。

"The signage reflects the character of the city... that it believes in gender equality and promotes women’s empowerment," said Kiran Dighavkar, assistant commissioner with Mumbai’s municipal corporation.

「這個號誌反映了城市的角色…相信是性別平等與提倡女性賦權的」,與孟買的市政公司合作的助理專員迪卡格說。

Women’s rights campaigners said the change may appear small, but was significant. In many Indian cities, women make up only a small proportion of the people on the streets.

女權運動者表示,這項改變可能是小的,但也是重大的。在許多印度城市,女性只佔街上人群很小的比例。

新聞辭典

towards:介系詞,朝向、面對。例句:Mary is moving towards her bedroom.(瑪莉正在朝她的臥室移動。)

swap:動詞,交換、互換。例句:We swapped the Line ID at the first time they met.(我們在初次見面時互換Line ID。)

proportion:名詞,比率、比例。例句:The han people make up a large proportion of Taiwan’s population.(漢人佔台灣人口很大的比率。)

