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    習近平、栗戰書、汪洋 親戚在港屯豪宅 總值逾15億

    栗戰書的女兒栗潛心，在香港擁有數億元豪宅。（翻攝自紐約時報）

    栗戰書的女兒栗潛心，在香港擁有數億元豪宅。（翻攝自紐約時報）

    2020-08-13 05:30:00

    栗戰書之女 獨占鰲頭

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在香港強推國家安全法，導致美國對香港施加制裁，紐約時報十二日披露，中國國家主席習近平、全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書、中國人民政治協商會議全國委員會主席汪洋等三名中共政治局常委的親戚，近年在香港購置的豪宅總值超過五一○○萬美元（約十五．二億台幣）， 其中又以栗戰書之女栗潛心與男伴擁有的資產獨占鰲頭。

    這篇以「奢華豪宅、中共權貴的財富與香港的命運」（Luxury Homes Tie Chinese Communist Elite to Hong Kong’s Fate）為題的報導指出，栗潛心等中共權貴與香港社會和金融體系密不可分，他們透過結交盟友，將資金投入香港房地產，「將自己的命運與這座城市牢牢捆綁在一起」。而栗戰書甫主導「港區國安法」通過，為中共在香港箝制異議「提供強大的新武器」，以保護這些權貴親屬。否則，一旦抗議活動對香港經濟造成破壞，將導致這些權貴的處境岌岌可危，甚至遭到制裁。

    習外甥女 至少5間公寓

    據報導，根據香港商業登載資料，早在一九九一年，習近平的姊姊齊橋橋就開始在香港購置房地產；齊橋橋的女兒張燕南，二○○九年以一九三○萬美元買下一棟位於淺水灣的別墅。此外，張燕南還擁有至少五間公寓。曾擔任德意志銀行高層主管的汪洋之女汪溪沙，一○年也在香港購置一戶價值兩百萬美元的住宅。

    至於現年三十八歲的栗潛心，目前是中國四大銀行之一的中國建設銀行子公司「建銀國際」投資銀行董事長。一三年，年僅三十歲的栗潛心透過在香港註冊、在英屬維爾京群島成立的「世喜控股公司」，以一五○○萬美元買下一棟位於赤柱灘海濱的四層樓聯排別墅。當時栗潛心是世喜控股唯一登記的董事，但到了一九年十月，當紐時試圖詢問栗潛心關於德意志銀行在中國招聘員工的報導後，世喜控股即告解散。

    報導指出，栗潛心的三十五歲男伴、新加坡商人蔡華波（Chua Hwa Por），也是財力雄厚，三十一歲就在香港擁有一匹取名「赤兔寶駒」的賽馬。一七年，蔡華波開始進行多項重大收購，包括接手知名度不高的港股上市公司「太和控股」，並擔任董事長，並以太和名義收購若干熱門資產，包括香港半島酒店的大量股份，以及一座摩天大樓的第七十九樓。在香港蘋果日報披露蔡華波收購太和控股後，蔡華波即在一七年七月辭去太和董事長一職。

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