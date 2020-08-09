老美還沒下重手 已嚇阻人才遠離港府

香港兩個親北京的建制派團體「同心護港」及「反美霸權大聯盟」8日到美國駐港總領事館外抗議，指責美國制裁中港11名官員的行為，是違反國際法及干預中國內政，現場還撕毀「美國紙老虎」紙牌。（法新社）

2020-08-09 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府以「港區國安法」收緊對香港的管治，促使美國在七日宣布制裁十一名中港官員，凍結其在美資產，並限制金融資產交易，引發中港兩地議論。中國國務院港澳辦公室旗下智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳等學者分析，美方並未「下重手」，但已令有意進入港府服務的人卻步，也變相促成北京「愛國者治港」的策略。

劉兆佳八日向「香港01」表示，美方的制裁「實質意義有限」，中方應早已料到，並將以嚴重侵害國家主權為由，提出合乎比例的反制措施，例如，反制裁損害香港利益的美國官員或議員，或推出慰勉受制裁者的政策；真正該注意的是，美方制裁行動或多或少會令未來有志成為港府官員的人才卻步，尤其是不願放棄外國資產或外國關聯者，而這也變相加速中國國家主席習近平的「愛國者治港」目標。

請繼續往下閱讀...

港府行政會議召集人陳智思則表示，美國制裁應會停在官員層級，因為若針對香港進行金融制裁，美國企業將首當其衝。他也預測北京一定會反制裁美國官員，警告在中國有資產的美國商人也應擔心。

香港智庫「香港政策研究所」研究員馮智政指出，美方這波制裁行動「還不算最辣（嚴厲）」，依法還可祭出禁止入境、科技封殺等手段，包括禁用社群平台或軟體。再者，美方也未制裁中港官員的直系親屬，同樣反映尚未用盡「香港自治法」賦予的手段。若美方擴大制裁力度，外界盛傳在美國哈佛大學攻讀數學博士學位的林鄭月娥次子林約希，可能必須用現金繳學費。至於美國十一月總統大選結果是否會令目前惡化的美中關係逆轉，馮智政認為即使拜登上、川普下，局面也不會有大變動。

中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進則在「微博」表示，美方制裁是「十分無恥的長臂管轄」及「對中國內政的赤裸裸干涉」，但他並未如以往揚言反制，反而強調北京不必每次都跟隨華府「發瘋」。胡也提到，美方未來三個月還會出更多牌，外界將看出川普團隊是「故意找中國碴」，以在年底大選中獲勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法