美中輪流試射 美防長「要打就要贏」

中國2015年9月3日在北京天安門廣場舉行大規模閱兵。圖為通過觀禮台的東風26型飛彈發射車。（美聯社檔案照）

2020-08-07 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美中緊張關係不斷升高的同時，兩國軍方近日又各自試射彈道飛彈。兩大國的區域競爭加劇，讓5日參加美國智庫「亞斯本研究所」（Aspen Institute）舉辦年度「亞斯本安全論壇」視訊會議的新加坡外長維文憂心戰爭風險確實升高。美國國防部長艾斯培則在論壇會議上明白指出，美國不會畏懼與中國戰鬥。

「中國軍網」4日報導，解放軍的火箭軍最近在一次演習時，各試射一枚東風26型（DF-26）和東風16型（DF-16）彈道飛彈。射程4000公里的DF-26能打擊美國西太平洋屬地關島，DF-16則是解放軍精準度最高的短、中程飛彈，可鎖定駐沖繩美軍基地在內的日本境內目標。執行解放軍這次試射的火箭軍某旅營長劉洋說，「東風快遞、使命必達」，「我們處於隨時能戰的高度戒備狀態」。前述報導還提到，該旅亦參加了另一次演習，旨在測試其緊急應變核子攻擊的能力。

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此外，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）4日凌晨零點21分，從加州范登堡空軍基地發射一枚義勇兵3型洲際彈道飛彈，飛行6000多公里後，落在太平洋上的馬紹爾群島一個靶場。AFGSC堅稱，此次試射「與當前世界上任何事態無關」，旨在證明美國的核武打擊系統安全、可靠又有效，讓盟邦放心，並「勸阻侵略者」。

在「亞斯本安全論壇」上，艾斯培表明，美國會全方位更積極地抗衡中國，應該和中國戰鬥時，並不會畏戰；五角大廈要確保的是，美國「要打就要贏」。艾斯培點名中國是美國在全球的競爭對手，但也強調，「我不認為中國現在是一個不可避免的威脅，我們不會跟他們打起來，但我們必須競爭」。

憂心戰爭風險升高的維文則呼籲美中須找出某種機制和安排，找回過去能達成巴黎氣候協定的交往方式，尤其在武器使用上，要建立國際規則。

美國空軍全球打擊司令部4日凌晨從加州發射一枚義勇兵3型洲際彈道飛彈，並未攜帶核彈頭。（法新社）

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