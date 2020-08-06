黎巴嫩首都貝魯特重創 巨響傳二百四十公里外

黎巴嫩首都貝魯特四日晚間發生大規模爆炸，受到重創的港口區一片狼藉，但隔日深入災區更令人怵目驚心，許多建築物遭震毀。（法新社）

2020-08-06 05:30:00

港口倉庫2750公噸硝酸銨引爆肇禍

〔編譯周虹汶／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特市的貝魯特港四日晚間接連發生兩起大規模爆炸，第二波甚至引發巨大橘色火球直衝天際，宛如龍捲風般猛烈的衝擊波隨之而來，港口瞬間夷為平地，全市各地窗戶也相繼粉碎，連二百四十公里外的賽普勒斯也聽到巨響。當局儘管徹夜搜救，仍傳出逾一一三人喪命、至少四千人受傷，且傷亡數字不斷攀升中。全案乃囤放在港口倉庫長達六年的二七五○公噸硝酸銨引爆肇禍，多國政府已緊急伸出援手協助黎國救災。

根據初步調查，港邊據傳貯存煙火的九號倉庫疑似因工人施工銲接不慎引發大火，接著火勢迅速蔓延到貯存硝酸銨的十二號倉庫，硝酸銨是肥料，遇火引燃後一發不可收拾。路透報導指出，該倉庫六個月前才經過安檢，當時即接獲警告這批硝酸銨「會炸毀整個貝魯特」。貝魯特省省長阿布德（Marwan Abboud）以「世界末日」形容慘況，估計約有卅萬人暫時無家可歸，損失恐達卅至五十億美元（約八八○億至一四六八億台幣）。

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黎國釋出逾19億緊急基金賑災

根據黎國情報機構說法，釀禍物質係沒收品，多年來一直放在貝魯特港倉庫內，直至四日出事。黎國總統奧恩（Michel Aoun）直言「無法接受」，宣布全國哀悼三天，釋出一千億黎巴嫩鎊（約十九．六億台幣）緊急基金賑災。黎國內閣宣布貝魯特市進入兩週緊急狀態，由軍方維持首都安全，並逮捕相關失職人員。

黎巴嫩曾在一九七五至一九九○年間經歷過慘烈內戰，貝魯特港為地中海東部最大港，四日爆炸規模乃貝魯特市前所未見。當下連相距二四○公里遠的地中海島國賽普勒斯首都也聽到巨響，並測得相當於芮氏規模三．三的威力。何況事發倉庫距離首都的購物區與夜生活區域數分鐘可達，市中心嚴重受創，隨處是驚惶失措的民眾流著血受困於殘破瓦礫、碎玻璃和燃燒起火的建築中。九公里外的國際機場，亦見慘重災情。當地不少民眾聲稱，第二波爆炸聲響傳出後，看到「蕈狀雲」；一名退休教師形容整起事件像原子彈爆炸，過去內戰時都「沒遇過這種事」，「這周邊所有建築都塌了」。

對於逾半數人口貧窮的黎國而言，經濟與衛生危機才因武漢肺炎疫情更形惡化，這起公安意外無疑是雪上加霜。總理迪亞布（Hassan Diab）籲請盟國做好支援準備，協助治療重傷患。包括世界衛生組織、歐洲聯盟、波斯灣國家、法國、挪威、土耳其、以色列等國，都宣布捐助資金或派出搜救隊、醫療隊支援黎國；法國總統馬克宏六日更將親赴貝魯特慰問，黎巴嫩曾是法國殖民地。

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