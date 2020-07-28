美中互關領館 美聯社︰兩國關係轉折點

中國政府二十七日接管美國駐成都總領事館，大批民眾在館外慶祝，其中一名中國男子打斷正在受訪的外籍人士。（美聯社）

2020-07-28 05:30:00

美駐成都領館 遭中方接管

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國互關領事館事件，令雙方關係急遽惡化。在美國政府廿四日破門接管中國駐德州休士頓總領事館後，中方也在廿七日上午接管美國駐成都總領事館，且全程由中國官方媒體直播，還有民眾在領館外放鞭炮、揮國旗、唱國歌慶祝，大批警力也在場戒備。美聯社等分析，這場風波是美中關係的轉折點，即使美國十一月大選後政權更迭，雙方也難以和解。

就算美政權更迭 雙方仍難和解

中國外交部廿四日要求美國駐成都總領館停止運作後，美方立即進行拆除領事標牌、銷毀機密文件等作業，並在廿七日上午六時十八分降下美國國旗；中國外交部隨後宣布，中方主管部門已在十時後接管該領館，並強調是從「正門」進入。中國中央電視台及旗下英語頻道「中國環球電視網」（CGTN）三天來均全程直播，高峰時有逾兩千萬人收看；領館外同樣人潮不斷，高呼反美口號及揮舞旗幟，準備「見證歷史」。

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美國駐成都總領館成立於一九八五年，轄區包括四川、雲南、貴州、西藏及重慶等地。在領館關閉後，美國外交官預計還會在四川停留一段時間，處理逾一五○名中國雇員解聘事宜，中方則要求美方人員必須在卅天內離境。美國國務院對閉館表示遺憾，指該領館「卅五年來在我們與中國西部人民的關係中，扮演重要角色，包括西藏人民，日後將努力透過其他據點，與中國西部人民保持接觸」。

中國外交部發言人汪文斌強調，中方要求美方關閉領館並實行接管，是對美方關閉中國駐休士頓總領館，並強行進入其館舍「這一無理行徑的正當和必要反應」，重申雙方目前的局面「責任完全在美方」，敦促美方「立即糾正錯誤」。

美聯社分析，美中建交四十一年來，雖不時產生摩擦，也曾發生危險對立，但互相強制關閉領館，無疑使雙方關係降至新低點。雙方如今在剽竊、國安、人權、香港、南海和台灣議題上的不信任與衝突，已成為左右兩國關係的主軸。即使美國十一月的總統大選翻盤、由民主黨執政，雙方言歸於好的希望也很渺茫。

中國學者︰斷交並非不可能

香港「南華早報」引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，美中關係可能進一步惡化，美方可能以中國駐舊金山總領事館窩藏具解放軍背景女學者唐娟為由，再對該館出手。中國上海復旦大學國際問題研究院副院長沈丁立則說，美中正在進行深度「脫鉤」，斷交也非不可能。

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