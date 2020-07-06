焦點評論》香港存續關鍵

流亡印度的藏人團體四日在達蘭薩拉郊區的麥克羅干吉（McLeod Ganj），抗議中國政府在香港強推國安法。（歐新社）

2020-07-06 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

港版國安法頒布實施後，香港還有沒有未來的可能性？最核心的關鍵是香港人民集體的意志。從地緣、歷史、文化的接近性而言，台灣與中國都分別提供過為爭民主衝撞威權體制的經驗前例，台灣的成功與中國的失敗，正源於此。

針對所謂香港人民集體的意志，較精確的說法是：反對力量的政治領袖們是前仆後繼？或者是恐懼退卻？更殘酷直白的說法是：有多少人願意為香港的自由與民主犧牲？

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可以與正受到國安法高壓脅迫的香港提供前路的，在台灣是一九七九年在高雄發生的美麗島事件，在中國則是一九八九年的天安門事件，這兩個歷史關頭，在事發後都有龐大的國際聲援，甚至嚴厲的經濟制裁，在對付當時的獨裁政權；因此，今天在看待香港今後的前途時，世界各國現在聯合起來一致給予北京當局足夠有效的報復行動，這些是最基本的，也是必要的，然並無法天真地以為今後外界持續的關懷作為就足以令其改弦易轍，這個結論應該是清楚的。

美麗島事件四十年後的台灣，何以可以走到這個局面？中國卻在天安門事件三十多年後不僅依舊原地踏步，而且還將專制統治輸出到香港？差別在於台灣人到底要什麼，以及中國人究竟在想什麼。同樣的，香港的命運將會走向何方，這個答案，也必須由當代的香港人來回答：他們將如何面對中國中央直接沒收香港原有的自由與開放？

無可諱言，港版國安法在七月一日施行後，已經逐步發生了寒蟬效應，這個現象主要透過幾個方式來呈現，一個是「外逃」，港人接洽庇護與移民的詢問度、甚至行動力大增，對於反抗運動來說，尤其具有指標意義的是「香港眾志」創辦人之一的羅冠聰脫港赴英，儘管他聲明：國際戰線是必須要捍衛的領域，但是所有從威權走向自由的人都知道，民主運動一旦脫離了土地，就像失根的蘭花，再有多大的美麗，最終都將失去生命，是起不了絕對作用的，就如六四血腥鎮壓之後流亡各國的中國民運人士一樣。

另一個則是「噤聲」，也就是走不掉或不想走的港人，忌憚於中國果真已經揭開「一制」的真面目，開始選擇明哲保身，以苟活於亂世，這顯示在走上街頭的抗議者人數慢慢變少，言論自由受到極大的壓制上面，一個鮮明的例子是，前「香港眾志」秘書長黃之鋒在港警連日強力掃蕩之際，仍繼續參與九龍東民主派立法會初選，勇敢四處拜票，竟遇到哭求他離開的選民，足證在香港流竄的害怕與肅殺，真實可見。這也凸顯了黃之鋒的選擇，格外不易且可貴。

民主與自由從來不是從天上掉下來的，台灣即使在美麗島事件之後，先以叛亂罪判處死刑的施明德，得以在國際奔走下改為無期徒刑，黃信介等七人分別處以十四年與十二年的重刑，也並未因此就讓專制政權收手，次年仍然發生了慘絕人寰的林宅血案，以及一九八一年的陳文成命案，甚至是一九八四年在美國的江南命案，說明了附隨獨裁者的爪牙鋪天蓋地的愚忠被錯置為取義的可怕。直到一九八六年蔣經國在接受華盛頓郵報專訪終於透露將解除戒嚴，之前的那段黑暗時代，黨外運動多年的衝撞始終未懈，是很重要的政治與社會啟蒙動力。同理，此後的香港社會，存不存在類似的周旋力量？也將是香港存續的決定因素。

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