維吾爾人權法案通過 美中更緊張

美國聯邦眾議院通過維吾爾人權政策法案，要求總統譴責中國壓迫新疆維族等穆斯林少數民族，制裁與壓迫新疆維族等穆斯林少數民族有關的中國官員。圖為被指設有「再教育營」的新疆阿圖什昆山產業園區。（美聯社檔案照）

2019-12-05 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院三日以四○七票對一票通過「二○一九維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act），譴責中國政府「肆意監禁、虐待和騷擾」維族穆斯林，要求對新疆維吾爾自治區官員進行「針對性制裁」，並點名以鐵腕治疆的區委書記陳全國。中國對此反應強烈，外交部副部長秦剛四日召見美國駐中大使館臨時代辦柯有為，提出嚴正交涉和強烈抗議，抨擊美國會在反恐問題上搞雙重標準，要求美方停止藉新疆問題干涉中國內政。

要求立即關閉再教育營

眾議院通過的版本是參議院九月通過版本的加強版，接下來將再送回參院表決。法案指出，中國中央和地方政府有系統地歧視新疆維族、哈薩克族等穆斯林，新疆騷亂因中央壓迫而起，卻被當做恐怖主義的證據。法案要求美國總統川普譴責中國侵犯維族權益、立即關閉「再教育營」；國務院在法案生效起一八○天內報告新疆受壓迫情況，評估依據「全球馬格尼茨基人權問責法」對包括陳全國在內相關官員實施「針對性制裁」；商務部應考慮禁止向新疆出口用於拘禁、監視的設備技術。另外，國家情報首長辦公室、聯邦調查局（ＦＢＩ）等部門也必須在限期內報告新疆安全威脅。

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裴洛西批北京野蠻行徑

眾院議長裴洛西表示，北京的「野蠻行徑」，「激怒世界的集體良知」。共和黨參議員魯比歐警告，中共「正努力有系統地抹除（維吾爾人）的族裔和文化身分」。

中國嗆美要付出代價

國會在川普簽署香港人權法案後不到一週通過此案，勢將令美中關係更加劍拔弩張。中國外交部發言人華春瑩痛斥裴洛西「顛倒黑白」，美國迫害屠殺印第安人，「憑什麼對我們品頭論足」。被問到此事是否衝擊美中貿易談判時，華春瑩表示，美國「必須要付出應有的代價」。

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