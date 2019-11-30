港警擬恢復使用木彈 威力強可射斷腳

三百多名香港民眾廿九日晚約七點半在英國駐香港領事館外，拿著鄭文傑的面具，舉行聲援英國領事館香港職員鄭文傑的集會。鄭文傑在中國被控「涉嫌嫖妓」，他則聲稱拘留期間遭中國國安人員拷問逼供，強調他並未參與示威活動。（美聯社）

2019-11-30 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕新任香港警務處長鄧炳強廿八日表示，警方會考慮在驅離示威活動時，使用比橡膠子彈和布袋彈威力更大的「木彈」。警務處行動部高級警司汪威遜廿九日補充說，木彈是長十．五英寸（廿六．七公分）、直徑約一．五英寸（三．八公分）的木製彈藥，旨在利用痛楚驅散人群或使之服從。

汪威遜說，警方在十六年前就已停用木彈，以橡膠子彈取代。木彈目前不是警方常規武力，但警方會不斷檢討，以配合「所需最低武力」的原則。至於警方未來是否會進一步使用「更高級別」的武力，他說「應該不會有這樣的事發生」。

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根據港媒「香港01」報導，港警曾於「六七暴動」（即一九六七年由香港親共人士發起的反港英政府暴動）時用過，其威力可以「射斷腳」。木彈的原理是將它朝地面發射，再利用反彈力道，擊向示威者的腳部，其殺傷力比橡膠子彈強勁。警方在因應「反送中」示威者時發現，缺乏若干能在短、中距離內，造成示威者喪失攻擊力的非致命武器。

民團︰違反聯合國執法用武原則

港警曾在一九八九年「芝麻灣船民騷動」、一九六六年「天星小輪加價暴動」時使用木彈，六七暴動時更用了多達九十枚來驅散人群。曾參與六七暴動的退休員警透露，木彈係由俗稱「大口槍」的美國「法德魯防暴槍」發射，射程可達七十公尺，以約十度角打到距離群眾七到八公尺的地面，反彈後會旋飛，射到示威者的腳部、膝蓋。對此，民間組織「民權觀察」表示，這有違聯合國「執法人員使用武力和槍械基本原則」（BPUFF），避免以武力導致死傷的精神。

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