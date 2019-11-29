解放軍缺技術 暫緩發展核動力航母

中國第二艘航空母艦，也是其首艘國造航艦，尚未開始服役。圖為它十四日在遼寧省大連港外，進行第九次海試。 （路透檔案照）

2019-11-29 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港《南華早報》二十八日引述中國人民解放軍消息人士報導，中國可能最快在兩年內、即二○二一年，就開始打造其第四艘傳統動力航空母艦。惟由於中方缺乏核動力航艦所不可或缺的核子技術，發展新艦載機存在短期內似乎無法解決的問題，還有成本方面的問題和資金限制，因此其新一代的核動力航母、即第五艘航母的建造計畫，已被擱置。

研發新艦載機 仍有難克服問題

幾名軍方消息人士對南早說，解放軍正推動建造第四艘航艦的計畫。不過，技術上的挑戰與鉅額成本，已使軍方對第五艘航艦的計畫踩了煞車，即使中國兩大國有造船公司「中國船舶工業集團」及「中國船舶重工集團」甫於廿六日合併為「中國船舶集團」，短時間內也不太可能產生重大的效果。

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中國第4艘航母 最快2021年起造

中國海軍現役僅一艘「遼寧號」航艦，乃中方購自烏克蘭，並加以改造的前蘇聯時期航艦。其第二艘航艦，也是中國首艘國造航艦，係二○一七年下水，本月進行第九次「海試」，可能即將準備開始服役。其更新型的第三艘航艦、即第二艘國造航艦還在上海的江南造船廠建造中。其第四艘航艦、即第三艘國造航艦則可能於二一年起造。

然而，前述消息人士說，由於工程師仍在設法克服技術問題，因此建造第五艘航艦的計畫，似暫時中止。有別於第一、二艘的滑跳甲板，第三、四艘均按預定計畫，也都將安裝發射艦載機的電磁彈射器，但仍是傳統動力。儘管中國海軍高層已考慮興建一艘技術更先進、核動力的航艦，但軍方內部人士說，合併重組雖強化中國船舶集團的競爭力，使其擁有三十一萬員工和七九○○億人民幣（約三．五兆台幣）的總資產，但並不會加快建造新航艦的進程。尤其中國雖已研發多艘核動力潛艦，卻沒有航艦所必要的技術，而研發一個供大型軍艦使用的核子反應爐，比供潛艦使用的難度更高。

該內部人士還說，供殲15起飛使用的電磁彈射器之測試，尚未符合標準。航母的興建，乃全球最複雜又最耗資的計畫，須運用諸多尖端技術。對中國的造船廠與工程師而言，確實需要時間去趕上其他國家。

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