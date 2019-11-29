為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

解放軍缺技術 暫緩發展核動力航母

中國第二艘航空母艦，也是其首艘國造航艦，尚未開始服役。圖為它十四日在遼寧省大連港外，進行第九次海試。 （路透檔案照）

中國第二艘航空母艦，也是其首艘國造航艦，尚未開始服役。圖為它十四日在遼寧省大連港外，進行第九次海試。 （路透檔案照）

2019-11-29 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港《南華早報》二十八日引述中國人民解放軍消息人士報導，中國可能最快在兩年內、即二○二一年，就開始打造其第四艘傳統動力航空母艦。惟由於中方缺乏核動力航艦所不可或缺的核子技術，發展新艦載機存在短期內似乎無法解決的問題，還有成本方面的問題和資金限制，因此其新一代的核動力航母、即第五艘航母的建造計畫，已被擱置。

研發新艦載機 仍有難克服問題

幾名軍方消息人士對南早說，解放軍正推動建造第四艘航艦的計畫。不過，技術上的挑戰與鉅額成本，已使軍方對第五艘航艦的計畫踩了煞車，即使中國兩大國有造船公司「中國船舶工業集團」及「中國船舶重工集團」甫於廿六日合併為「中國船舶集團」，短時間內也不太可能產生重大的效果。

中國第4艘航母 最快2021年起造

中國海軍現役僅一艘「遼寧號」航艦，乃中方購自烏克蘭，並加以改造的前蘇聯時期航艦。其第二艘航艦，也是中國首艘國造航艦，係二○一七年下水，本月進行第九次「海試」，可能即將準備開始服役。其更新型的第三艘航艦、即第二艘國造航艦還在上海的江南造船廠建造中。其第四艘航艦、即第三艘國造航艦則可能於二一年起造。

然而，前述消息人士說，由於工程師仍在設法克服技術問題，因此建造第五艘航艦的計畫，似暫時中止。有別於第一、二艘的滑跳甲板，第三、四艘均按預定計畫，也都將安裝發射艦載機的電磁彈射器，但仍是傳統動力。儘管中國海軍高層已考慮興建一艘技術更先進、核動力的航艦，但軍方內部人士說，合併重組雖強化中國船舶集團的競爭力，使其擁有三十一萬員工和七九○○億人民幣（約三．五兆台幣）的總資產，但並不會加快建造新航艦的進程。尤其中國雖已研發多艘核動力潛艦，卻沒有航艦所必要的技術，而研發一個供大型軍艦使用的核子反應爐，比供潛艦使用的難度更高。

該內部人士還說，供殲15起飛使用的電磁彈射器之測試，尚未符合標準。航母的興建，乃全球最複雜又最耗資的計畫，須運用諸多尖端技術。對中國的造船廠與工程師而言，確實需要時間去趕上其他國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播