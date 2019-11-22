北京挺港如期區選 以免更亂

香港將在二十四日舉行四年一度的區議會選舉，此次選舉被視為「反送中」運動爆發以來，對林鄭月娥政府施政的公民投票，一般認為選情對泛民主派有利。圖為親港府和北京的「建制派」政黨「民主建港協進聯盟」（民建聯）主席李慧琼，二十一日為該黨區議員候選人站台。（美聯社）

2019-11-22 05:30:00

寧犧牲選情告急的建制派

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港「反送中」運動延燒已逾五個月，官民對峙衝突近日再次升級，泛民主派擔憂港府藉機延後訂於廿四日舉行的區議會選舉，但《南華早報》取得的最新情報顯示，中共當局在十五日的閉門會議中已指示港府如期舉行區選，傾向犧牲選情告急的親中、港當局「建制派」候選人，以免引發「更大動亂」，以致未來數年更不得安寧。

韓正要求全力辦好區選

分別來自中國廣東省和香港的兩名消息人士告訴南早，十五日在深圳市召開的閉門會議上，主管香港、澳門事務的中共中央港澳工作協調小組組長兼國務院副總理韓正，當場要求涉港事務所有部門盡全力辦好區選，不延後或取消。與會者包括國家安全部和公安部部長，以及國務院港澳事務辦公室（港澳辦）、中央駐港聯絡辦公室（中聯辦）、中共中央統戰部官員，一致表達全力支持港府辦區選的立場。

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此次區選被視為選民對特首林鄭月娥施政的公投，也是對支持港府修訂「逃犯條例」的建制派的一大挑戰。香港民意研究所（ＰＯＲＩ）月初調查數據顯示，近七成港人反對區選延期。香港政制及內地事務局（ＣＭＡＢ）局長聶德權廿日也公開表示，港府希望區選一切順利，呼籲示威者尊重選民的投票權，若遭遇「騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故」，且無法在九十分鐘內解決，港府將依上月成立的危機管理委員會建議，「被迫」將選舉日程或計票程序延後一週。

一名熟悉港府選務籌備工作的人士告訴南早，ＣＭＡＢ轄下選舉事務處甚至通知全港逾六百名投票站主任，投票前一晚可在其負責的投票站附近投宿，並請領最高一晚八百港幣（約三一五八台幣）的住宿費，俾便廿四日上午六時卅分準時在投票站就位坐鎮，堪稱前所未見的大手筆，「展現政府如期舉行選舉的決心」。

知情人士表示，其實港府始終希望區選按照原訂時程投票，所幸中國政府也表支持。中國南開大學法學院副教授兼台港澳法研究中心執行主任李曉兵指出，中國政府已意識到建制派陣營正面臨苦戰，但深信按計畫舉行區選是當前最佳選項，除了是檢驗建制派候選人實力的「好時機」，也可避免香港未來兩、三年選舉「很麻煩」。

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