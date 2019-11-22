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跟進中國 澳門預付卡採實名制

門將於十二月廿二日實施「網絡安全法」，所有行動電話預付卡都必須實名認證。圖為一名女子在澳門新葡京酒店前使用智慧型手機。（彭博檔案照）

門將於十二月廿二日實施「網絡安全法」，所有行動電話預付卡都必須實名認證。圖為一名女子在澳門新葡京酒店前使用智慧型手機。（彭博檔案照）

2019-11-22 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳門將於十二月廿二日起實施《網絡安全法》，未來澳門人購買預付式用戶身分模塊卡（預付卡），都必須在啟用後立刻進行實名登記；法律生效前就已啟用的預付卡，則必須在一百八十天內完成登記，否則網路供應商將依法停止服務。

在此同時，為因應《網絡安全法》實施，澳門政府還成立「網絡安全委員會」，由澳門特首崔世安擔任主席，負責制定澳門的網路安全方針與策略。澳門當局也提出《修改第5/2006號法律〈司法警察局〉》草案，將網路安全、危害國家安全相關犯罪納入司法警察局的管轄範圍，並新增「保安廳」、「國家安全情報工作廳」、「國家安全罪案調查處」、「恐怖主義罪案預警」與「調查處等特定附屬單位」等單位。

由於新增部門的司法警察工作涉及追蹤罪犯，該草案允許澳門特首不必公開這五個部門的人員升遷、任用，澳門司警的編制也將從今年六月的近一千三百人，在七年內擴編至一千六百人。

管理網安的司警 身分卻不用公開

民眾購買預付卡必須實名認證，司警的升遷任用卻不用對外公開，香港「立場新聞」轉載評論文章指出，倘若《修改第5/2006號法律〈司法警察局〉》草案通過，澳門民眾只要在網路上發表評論中國政府的文章，司警就有權力調查、拘捕發文者，而且被捕者還有可能不知道是誰拘捕他。

中國早在二○一七年就開始實施「網絡安全法」，今年十二月一日將實施規範更嚴格、更廣泛的「網絡安全等級保護制度二．○」。美國新聞網站「大紀元」專欄作家戈里（James Gorrie）曾撰文表示，中國推出的新法不僅針對中國公民，中國境內的所有外國人都必須被「老大哥式」地監視，呼籲外商三思是否繼續在中國營運。

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