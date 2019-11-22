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香港人權立法只差一步 中嗆反制

香港「七二一元朗事件」二十一日屆滿四個月，網友發起「永不忘記七二一」活動，晚間七時在元朗Yoho Mall商場靜坐，齊唱「願榮光歸香港」等「反送中」歌曲。（路透）

香港「七二一元朗事件」二十一日屆滿四個月，網友發起「永不忘記七二一」活動，晚間七時在元朗Yoho Mall商場靜坐，齊唱「願榮光歸香港」等「反送中」歌曲。（路透）

2019-11-22 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼美國參議院通過聲援香港的「香港人權與民主法案」後，國會眾議院廿日也以壓倒性票數批准參院版，隨即送交美國總統川普簽署立法。中國政府對此大為不滿，外交部長王毅怒斥該法案「是對中國內政的赤裸裸干涉」，目的是搞亂與毀掉香港。白宮並未透露川普意向，但消息人士指稱川普將會簽署法案。

參院十九日無異議通過「香港人權與民主法案」後，眾院隨即於廿日就參院版進行表決，最後以四一七比一的壓倒性票數通過，送交川普簽署。美國媒體引述熟悉內情的消息人士研判，川普應該會簽署該法案，不會動用否決權。

眾院少數黨（共和黨）領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，眾院表決結果是對北京當局的警告…中國正積極透過監控、政治施壓與殘忍武力，全面控制香港；國會參、眾兩院的表決結果，既保護美國利益，也能讓中國為其不當之舉承擔責任。

「香港人權與民主法案」為華府日後對香港採取外交行動與經濟制裁奠定法源基礎，要求總統每年審查美國給予香港的特殊貿易地位，若發現香港在「一國兩制」下的高度自治受到壓制，將不排除取消其特殊待遇。北京當局對美國國會通過這項法案大為光火，刻在美國訪問的中國國務委員兼外交部長王毅廿一日發表聲明，痛斥美國企圖以國內法干涉他國內政，「何談民主？」並指控美國無視抗議者的違法暴行造成破壞，「何談人權？」該法案縱容暴力犯罪，本質在於「搞亂香港，甚至毀掉香港…中方對此堅決反對」。

同日，中國外交部發言人耿爽也在例行記者會上強烈譴責美國國會兩院通過「香港人權與民主法案」，痛批此為「美方的惡劣行徑」，已就此向美方提出嚴正交涉，並警告美方不得將該案簽署成法，若美方一意孤行，中方必將採取「有力措施」反制。港府也與北京同一口徑，要求美方不應使其成法。

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