港府1天檢控242人 「暴徒」最小16歲

香港理工大學校內的「反送中」示威者，二十一日在醫護人員陪同下，披著保暖物品離開。（歐新社）

2019-11-22 05:30:00

〔編譯茅毅、黃靖媗／綜合報導〕香港檢方廿日以暴動罪嫌，檢控多達二四二人，創下「反送中」運動自六月爆發以來，單日被檢控人數的新高，最年輕者僅十六歲。曾因間諜罪在中國入獄的香港時事評論員程翔說，香港政府目前檢控的規模、使用武力的程度，已遠超過香港一九六七年的「六七暴動」。

香港警方十八日在九龍油尖旺一帶，拘捕並登記逾千人。這些人當時試圖以堵路的「圍魏救趙」方式，聲援或營救被警方圍困在香港理工大學的示威者和學生。由於涉案人數眾多，廿日分批在西九龍裁判法院等地處理。因處理程序費時，不少法庭到廿日晚間八點、甚至十點才開庭，至廿一日凌晨近一點才結束。香港現有七個裁判法院，法庭審理案件的時間一般為上午九點半至下午四點。

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多人到庭 控訴警暴濫權

因住院而缺席聆訊的八人，廿一日均到庭，其中一名廿一歲學生馮興愉指稱，在警署遭警察持棍重擊頭部。廿二歲建築工梁俊傑則說，被不明人士以警棍重擊後腦及大腿。廿五歲建築工梁栢熙也說，遭特警「速龍小隊」以警棍打到右肩骨折，在警署時遭便衣警察辱罵，還出拳打其右肩，延遲長達十八個小時才送醫，甚至被要求脫光衣服，做「尷尬的動作」或站在冷氣出風口。

對此，程翔以「一九六七年香港左派暴動」（六七暴動，由香港親共人士發起的反港英政府暴動）為例，批評港英政府當年面臨中共「奪權」而採取武力鎮壓，但「反送中」示威者只是要求港府更改錯誤的政策，由於兩者意圖截然不同，港府的暴力程度遠超過六七暴動。

12歲童噴漆咒黑警定罪

此外，香港一名就讀中學二年級的十二歲男童，十月三日在旺角警署與港鐵太子站，噴漆「死黑警全家比狗Ｘ」、「天滅 Free HK」等字句，遭控兩項刑事毀損罪。男童廿一日在西九龍裁判法院認罪，成為「反送中」抗爭五個多月以來，最年輕的被定罪示威者。

另一方面，香港理工大學校內廿一日據稱仍有數十至近百名示威者留守，他們的心理狀況備受折磨，部分學生腹瀉及發燒。理大學生會署理會長胡國泓估算，目前仍有約六十人在校內，近半數為該校學生，但物資和糧食都愈來愈少。立法會議員葉建源說，示威者處於憂慮狀態，不願出來是因不信任警察，擔心拘捕過程中，受暴力對待。

港警衝進中學 毆打學生

香港荃灣李城璧中學的「修訂逃犯條例關注小組」廿日發起「和你suck」活動，在校門口組人鏈，希望迫使學校停課，警方到場稱學生非法集結，將兩名穿黑衣學生拉出校園毆打。約一百廿名該校學生廿一日上午在校門口的樓梯靜坐一小時，抗議警方任意進入校園對學生施暴，指稱廿日是全港首次有警察進入中學校園，「警員入了大學、中學，未來會不會入小學？」

理大校內的「香港中華廠商聯合會樓」（CMA Building）入口，被示威者以桌椅等雜物堵塞，防止鎮暴警察攻入。（法新社）

理大校園的地上被示威者噴漆「NO WAY OUT」（此路不通）。（法新社）

一名黑衣蒙面示威者站在理大校內的餐廳，一旁的餐桌可見示威者用過的飲食。（歐新社）

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