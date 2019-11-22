防毒面具入畫 北京取消女畫家個展

中國裔美國籍藝術家劉虹一幅描繪多名頭戴防毒面具的女學生的畫作，被北京當局視為暗指香港「反送中」運動。（翻攝自紐約時報網頁）

2019-11-22 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿日報導，中國為打壓政治異議不惜干預藝術，迫使華裔美國籍藝術家劉虹（Hung Liu）取消在北京的個展，理由是劉虹的若干作品有問題，其中包括一幅描繪多名頭戴防毒面具的女學生，被視為暗指香港「反送中」運動的畫作。即使劉虹被迫同意從展品中撤回相關作品，當局最終還是決定拒絕放行剩餘作品，導致展覽取消。

劉虹原定十二月六日在北京的尤倫斯當代藝術中心（ＵＣＣＡ）舉行的個展《過客》（Passer-by），因未獲北京市文化局批准已確定取消，該中心官網上有關「即將展出」的頁面一片空白。ＵＣＣＡ館長田霏宇（ Philip Tinari）表示，該中心與當地文化部門官員交涉數月，本月突然被通知不會批准這場個展；過去相對能公開討論的主題，如今逐漸受到嚴密檢視，劉虹這類展出在數年前或許能被批准，如今卻必須取消。

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一九四八年出生在中國東北長春的劉虹，以歷史照片為作畫依據，作品往往帶有明顯政治色彩。劉虹接受紐時訪問時表示，當局說她的九件展品有問題，包括一幅以自己在文化大革命末期背著槍的照片為本的自畫像「七上八下」。劉虹語帶揶揄地說，當局之所以覺得該畫有問題，也許是覺得畫名是在評論中國現狀。

至於被視為暗指香港「反送中」運動的畫作，是劉虹在二○一一年根據二次世界大戰時期一張防空演習的老照片，創作出十二名穿著制服、戴著防毒面具的女學生「金陵十二釵」。劉虹說，這件作品傳達的訊息是反戰，因此她覺得應該沒什麼問題，但當她與中國藝術家論及該作品時，對方只說了一句：「香港」。

中國裔美國籍藝術家劉虹，原訂十二月在北京舉行的個展被取消。（翻攝自紐約時報網頁）

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