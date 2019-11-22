防毒面具入畫 北京取消女畫家個展
〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿日報導，中國為打壓政治異議不惜干預藝術，迫使華裔美國籍藝術家劉虹（Hung Liu）取消在北京的個展，理由是劉虹的若干作品有問題，其中包括一幅描繪多名頭戴防毒面具的女學生，被視為暗指香港「反送中」運動的畫作。即使劉虹被迫同意從展品中撤回相關作品，當局最終還是決定拒絕放行剩餘作品，導致展覽取消。
劉虹原定十二月六日在北京的尤倫斯當代藝術中心（ＵＣＣＡ）舉行的個展《過客》（Passer-by），因未獲北京市文化局批准已確定取消，該中心官網上有關「即將展出」的頁面一片空白。ＵＣＣＡ館長田霏宇（ Philip Tinari）表示，該中心與當地文化部門官員交涉數月，本月突然被通知不會批准這場個展；過去相對能公開討論的主題，如今逐漸受到嚴密檢視，劉虹這類展出在數年前或許能被批准，如今卻必須取消。
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一九四八年出生在中國東北長春的劉虹，以歷史照片為作畫依據，作品往往帶有明顯政治色彩。劉虹接受紐時訪問時表示，當局說她的九件展品有問題，包括一幅以自己在文化大革命末期背著槍的照片為本的自畫像「七上八下」。劉虹語帶揶揄地說，當局之所以覺得該畫有問題，也許是覺得畫名是在評論中國現狀。
至於被視為暗指香港「反送中」運動的畫作，是劉虹在二○一一年根據二次世界大戰時期一張防空演習的老照片，創作出十二名穿著制服、戴著防毒面具的女學生「金陵十二釵」。劉虹說，這件作品傳達的訊息是反戰，因此她覺得應該沒什麼問題，但當她與中國藝術家論及該作品時，對方只說了一句：「香港」。