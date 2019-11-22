港人出走 傳前英駐港雇員來台
〔記者鍾麗華、國際新聞中心／綜合報導〕英國駐香港總領事館的前雇員鄭文傑今年八月在深圳被捕，最近接受外媒專訪時指出，被拘留時曾遭到刑求。外傳鄭文傑近日來台，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨天在例行記者會表示，鄭文傑是否在台，基於個人隱私，不便說明，「對鄭文傑跟其他香港人一樣，依據相關許可法律規範、人道原則處理」。
邱垂正說，對於鄭文傑在中國遭到非法刑求、被迫認罪的遭遇深感同情，呼籲中共當局不要動輒使用刑求逼供、屈打成招這種違反自由與侵害人身安全的作為，不但會使香港「一國兩制」難以為繼，也會讓兩岸關係漸行漸遠，呼籲中共當局以法治文明確實維護港人人權。
請繼續往下閱讀...
中公布嫖妓影片 人影模糊
中共機關報「人民日報」客戶端廿一日以「記者採訪深圳羅湖警方」名義，公布一段聲稱是鄭文傑三度前往羅湖一處會所「嫖娼」，及事後接受偵訊的影片，反擊鄭文傑指控中方刑求逼供。這段經過剪輯的影片全長兩分九秒，據稱是鄭文傑在該會所櫃台登記、更衣入房、退房離開，以及被拘留後由警方偵訊的畫面。但除了鄭文傑接受警方偵訊時可清楚看到他的臉龐外，前述三度進出羅湖會所的畫面，並無法確定此人就是鄭文傑。
人民日報還刻意為偵訊內容製作字幕，顯示鄭文傑坦承嫖娼，因為覺得「很丟臉」，所以選擇不通知家人，並且對此「深感愧疚、自責」。報導強調，從警方提供的訊息可以看出，「不存在刑訊逼供的情況」。
邱垂正也提到，在香港「反送中」運動中被警方逮捕者多達四千多人，但最後被檢控五百多人，僅約七分之一，我方高度懷疑有人「被送中」。至於港人來台居留人數是否增加，邱垂正說，據移民署統計，今年一至十月香港居民申請居留獲許可人數為四三五二人，較去年同期三六○九人成長廿一％。申請居留事由以就學及婚姻最多，投資、依親次之。
邱垂正也說，至前日為止，從香港返台的台籍學生有六八五人。我駐港辦事處已和香港各大學台灣學生會保持聯繫，因應學生會與個別需要，協助安排住所或指派專人專車送機，或協調航班，並在機場辦證，希望順利協助有意返台學生。