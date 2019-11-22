港人出走 傳前英駐港雇員來台

英國駐香港總領事館的前雇員鄭文傑，指控遭中國政府拘留刑求，中共人民日報二十一日公布一段聲稱是鄭文傑三度前往羅湖一處會所「嫖娼」，及事後接受偵訊的影片，反擊鄭文傑指控中方刑求逼供。（取自網路）

2019-11-22 05:30:00

〔記者鍾麗華、國際新聞中心／綜合報導〕英國駐香港總領事館的前雇員鄭文傑今年八月在深圳被捕，最近接受外媒專訪時指出，被拘留時曾遭到刑求。外傳鄭文傑近日來台，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨天在例行記者會表示，鄭文傑是否在台，基於個人隱私，不便說明，「對鄭文傑跟其他香港人一樣，依據相關許可法律規範、人道原則處理」。

邱垂正說，對於鄭文傑在中國遭到非法刑求、被迫認罪的遭遇深感同情，呼籲中共當局不要動輒使用刑求逼供、屈打成招這種違反自由與侵害人身安全的作為，不但會使香港「一國兩制」難以為繼，也會讓兩岸關係漸行漸遠，呼籲中共當局以法治文明確實維護港人人權。

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中公布嫖妓影片 人影模糊

中共機關報「人民日報」客戶端廿一日以「記者採訪深圳羅湖警方」名義，公布一段聲稱是鄭文傑三度前往羅湖一處會所「嫖娼」，及事後接受偵訊的影片，反擊鄭文傑指控中方刑求逼供。這段經過剪輯的影片全長兩分九秒，據稱是鄭文傑在該會所櫃台登記、更衣入房、退房離開，以及被拘留後由警方偵訊的畫面。但除了鄭文傑接受警方偵訊時可清楚看到他的臉龐外，前述三度進出羅湖會所的畫面，並無法確定此人就是鄭文傑。

人民日報還刻意為偵訊內容製作字幕，顯示鄭文傑坦承嫖娼，因為覺得「很丟臉」，所以選擇不通知家人，並且對此「深感愧疚、自責」。報導強調，從警方提供的訊息可以看出，「不存在刑訊逼供的情況」。

邱垂正也提到，在香港「反送中」運動中被警方逮捕者多達四千多人，但最後被檢控五百多人，僅約七分之一，我方高度懷疑有人「被送中」。至於港人來台居留人數是否增加，邱垂正說，據移民署統計，今年一至十月香港居民申請居留獲許可人數為四三五二人，較去年同期三六○九人成長廿一％。申請居留事由以就學及婚姻最多，投資、依親次之。

邱垂正也說，至前日為止，從香港返台的台籍學生有六八五人。我駐港辦事處已和香港各大學台灣學生會保持聯繫，因應學生會與個別需要，協助安排住所或指派專人專車送機，或協調航班，並在機場辦證，希望順利協助有意返台學生。

英國駐香港總領事館的前雇員鄭文傑，指控遭中國政府拘留刑求，中共人民日報二十一日公布一段聲稱是鄭文傑三度前往羅湖一處會所「嫖娼」，及事後接受偵訊的影片，反擊鄭文傑指控中方刑求逼供。（取自網路）

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