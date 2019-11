香港十七日舉行紀念冷戰時期分隔東、西德的柏林圍牆倒塌卅週年紀念活動,在硬紙板上惡搞中國國家主席習近平與香港特首林鄭月娥(右)相吻的塗鴉,諷刺意味濃厚。(法新社)

2019-11-18 05:30:00

北京恐用更激烈武力手段對付抗爭

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕華盛頓郵報十六日以「香港在崩潰邊緣」(Hong Kong is on the brink of breakdown)為題刊登評論文章,指稱持續逾五個月的「反送中」運動已使香港社會瀕臨崩潰邊緣;愈發激烈的警民暴力衝突首要歸咎於中國及香港政府最初對和平示威採取強硬立場,而北京一再選擇以不妥協、不退讓回應民眾訴求,促使示威活動從週末擴及週間,抗爭者逐漸採取暴力對待港警的方式來保護自己。

美等民主國家 須準備好回應

評論認為「讓情勢緩和的責任在北京」,能讓香港街頭抗爭結束的唯一辦法,是港府克制警方作為及回應示威者的「合理訴求」。不過,華郵悲觀分析,北京大概會採取更激烈的武力手段來回應香港抗爭;若情勢果真如此發展,美國及其他民主國家必須準備好如何回應。紐約時事評論員朱明告訴美國中文媒體「大紀元」,中共當前「希望香港的暴力愈大愈好」,以便北京出面「止暴制亂」,並為最後港府或北京動手鎮壓「減少輿論阻力」。

請繼續往下閱讀...

中國駐港解放軍部隊自「反送中」運動爆發以來,十六日首次「自發性」出動配合香港居民打掃環境。紐時直指此舉充滿政治意涵,引發更多關於解放軍未來在港會扮演什麼角色的猜測,激起民間對中共可能動用軍隊鎮壓的擔憂。不過,中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進十六日否認,強調解放軍單純旨在清除路障及「向居民展現友誼」,沒有「傳達任何政治信號」的意圖。

與此同時,華郵文章特別指出,旨在保障香港民主與自治的「香港人權與民主法案」,最快可能十八日在美國聯邦參議院表決通過,但美國總統川普的態度依然不明。美國戰略暨國際研究中心(CSIS)中國問題專家布蘭契特(Jude Blanchette)分析,若該法案獲國會通過,料將影響到美中貿易談判,導致協議難產,但由於共和、民主兩黨高度支持,加上美國職籃NBA事件升高全美對香港局勢關注的後續影響,川普也難以否決這項法案。

今年適逢德國柏林圍牆倒塌三十週年,香港「反送中」示威者十七日發起「東歐巨變三十週年」集會,中午起聚集在中環愛丁堡廣場,並以紙箱堆砌出一道長五十公尺、高二公尺的「圍牆」,寫上「光復香港、時代革命」等字句,並在晚間九時後推倒,象徵推翻極權暴政鐵幕。(法新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法