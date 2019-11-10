全球首宗確診案例》西班牙爆性行為傳染登革熱

由於氣溫攀升，加上民眾對新型病毒株免疫力低，菲律賓、越南、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等東南亞國家今年爆發嚴重登革熱疫情。圖為法國非營利基金會「巴斯德研究院」（Pasteur Institute）在越南中南部沿海芽莊市的實驗室人員今年八月檢驗病媒蚊樣本。（法新社檔案照）

2019-11-10 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕做愛也能感染登革熱！西班牙首都馬德里公共衛生當局八日證實，當地一名沒有登革熱疫區旅遊史的四十一歲男性，與曾遊加勒比海地區的同性友人不戴套進行魚水之歡後，九月確認得病，且兩人精液皆驗出目前在古巴流行的登革病毒株。歐洲疾病預防控制中心（ＥＣＤＣ）證實此為登革病毒透過男人同性性愛直接接觸傳播的全球首宗確診案例，打破過去以為登革熱只能透過病媒蚊間接傳染的傳統認知。

顛覆病媒蚊間接傳染認知

登革熱潛伏期約四至十天。這名男子出現高燒、皮膚有紅斑、劇痛等症狀後，前往馬德里的一家醫院就醫，院方懷疑他得到登革熱，化驗檢體後在九月確診，西班牙政府旗下卡洛斯三世衛生研究所也認證是登革病毒。曾到訪古巴、多明尼加的上述同性友人，則比他早十天發病，症狀相同但較輕微。

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學界過去一直以為登革病毒只會透過蚊子傳染給人類，雖南韓曾有人類異性性傳播感染的疑似病例，但僅限於科學文獻討論。而馬德里地區沒有登革熱最大病媒蚊埃及斑蚊分布，追蹤患者的染病原因遂成當務之急。

馬德里公衛當局調查，檢查首都環境後，確認兩名患者居住、出沒地區也無病媒蚊白線斑蚊。基因檢測顯示，兩人檢體病毒株完全一致，與古巴目前病毒株吻合，因此確定這是唾液腺有登革病毒的病媒蚊在古巴叮咬男性旅人、他回國後再以同性性行為傳播的登革熱病例。

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