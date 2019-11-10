阻中欽定 美促聯合國介入達賴轉世

西藏流亡精神領袖達賴喇嘛（美聯社）

2019-11-10 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕法新社八日報導，美國「國際宗教自由無任所大使」布朗巴克（Sam Brownback）上週在印度達蘭薩拉，會晤西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，詳談「轉世」議題。布朗巴克返回華府後說，為進一步阻止中國欽定達賴去世後的繼承人，美國希望聯合國介入達賴的轉世。他還跟達賴說，美國的原則是下一任達賴的選擇權「屬於西藏佛教徒，並不屬於中國政府」，美方將尋求建立全球支持此一原則。

下一任達賴選擇權 「屬於西藏佛教徒」

布朗巴克表示，「我希望，聯合國會著手處理這個議題」。他也承認，中國將藉在聯合國安理會的否決權極力阻擋相關行動，但籲各國至少在聯合國大力發聲，表達憤怒。

請繼續往下閱讀...

布朗巴克提到，這是一名具全球影響力的名人，「因此我認為，全球提早討論（該議題），真的很重要」。「我估計，中共肯定已仔細推敲過這件事。所以他們已有計畫，我認為，我們也得同樣積極，做好打算」。

一九八九年諾貝爾和平獎得主達賴已八十四歲，今年曾因胸腔感染而住院，但無嚴重健康問題。布朗巴克說，他發現達賴「相當愉悅、快樂」，達賴還說「瞧，我打算再活個十五、廿年；比中國政府還更『長壽』」。

布朗巴克表明，西藏、新疆兩地都是同一場宗教信仰戰爭的一環。他亦訪問尼泊爾，該國係歷史上西藏人逃往印度的門戶，惟在中國施壓下，此門戶已愈來愈緊閉。他承認尼泊爾處境困難，因此不願苛責尼泊爾人。

美國國會和總統川普去年先後通過與簽署「西藏旅行對等法」，授權拒發簽證給限制美國外交人員、記者及一般國民入境西藏的中國官員。中方則一再聲稱，「堅決反對任何外國干涉西藏事務、干涉中國內政」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法