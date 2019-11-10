港人嗆：先給真普選 不接受23條立法

香港民眾九日晚間在金鐘添馬公園舉行為反送中示威衝突死傷者祈禱活動，主辦單位宣稱有十萬人參加，他們大多穿黑衣或戴口罩。現場並聚焦為八日過世的科大學生周梓樂默哀。（美聯社）

2019-11-10 05:30:00

中國港澳辦主任張曉明：23條未立法加劇港獨

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室主任張曉明撰文指出，香港尚未完成《基本法》第廿三條相關立法乃「近幾年來『港獨』等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一」，還明言香港的行政、立法與司法機關也必須是「愛國者」。此番言論九日遭香港泛民主派立法會議員抨擊是火上加油；香港民間記者會更嗆聲要求先給香港真普選，否則立法免談。

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在上月底中共十九屆四中全會公報提出「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」後，中國各級官員、學者不斷跟進宣揚，張曉明言論即為其中之一。他撰寫四中全會通過的相關決定《輔導讀本》，聲稱「一國兩制」乃港澳「保持長期繁榮穩定的最佳制度」，但「需要在實踐中受檢驗，並不斷加以完善」，以保「不變形、不走樣」。

他特別讚揚澳門完成《國歌法》本地立法、成立「維護國家安全委員會」、立法會選舉設「防獨」條款等實現《基本法》第廿三條規定的配套立法工作，反觀香港尚未完成第廿三條立法，導致港獨活動加劇。張曉明另強調，「一國兩制」的「港人治港」、「澳人治澳」高度自治方針，應「堅持以愛國者為主體」，「必須確保行政長官由中央信任的愛國者擔任，符合愛國愛港或愛國愛澳、中央信任、有管治能力、香港或澳門社會認同等標準」，等同宣判香港「反送中」示威者爭取行政長官和立法會「雙真普選」的訴求無望。

對此，由香港網友組成的民間記者會在九日反嗆，如果沒有真普選，不能接受《基本法》第廿三條相關立法。「公民黨」立法會議員陳淑莊則批評，張曉明再提立法是唯恐天下不亂，在香港社會緊張之際再度施壓，形同火上加油。就連親北京的建制派「香港經濟民生聯盟」立法會議員梁美芬也態度保留，指現階段首要工作是平息亂局，立法需考慮政治因素。

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