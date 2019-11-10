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港人嗆：先給真普選 不接受23條立法
中國港澳辦主任張曉明：23條未立法加劇港獨
〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室主任張曉明撰文指出，香港尚未完成《基本法》第廿三條相關立法乃「近幾年來『港獨』等本土激進分離勢力的活動不斷加劇的主要原因之一」，還明言香港的行政、立法與司法機關也必須是「愛國者」。此番言論九日遭香港泛民主派立法會議員抨擊是火上加油；香港民間記者會更嗆聲要求先給香港真普選，否則立法免談。
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在上月底中共十九屆四中全會公報提出「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」後，中國各級官員、學者不斷跟進宣揚，張曉明言論即為其中之一。他撰寫四中全會通過的相關決定《輔導讀本》，聲稱「一國兩制」乃港澳「保持長期繁榮穩定的最佳制度」，但「需要在實踐中受檢驗，並不斷加以完善」，以保「不變形、不走樣」。
他特別讚揚澳門完成《國歌法》本地立法、成立「維護國家安全委員會」、立法會選舉設「防獨」條款等實現《基本法》第廿三條規定的配套立法工作，反觀香港尚未完成第廿三條立法，導致港獨活動加劇。張曉明另強調，「一國兩制」的「港人治港」、「澳人治澳」高度自治方針，應「堅持以愛國者為主體」，「必須確保行政長官由中央信任的愛國者擔任，符合愛國愛港或愛國愛澳、中央信任、有管治能力、香港或澳門社會認同等標準」，等同宣判香港「反送中」示威者爭取行政長官和立法會「雙真普選」的訴求無望。
對此，由香港網友組成的民間記者會在九日反嗆，如果沒有真普選，不能接受《基本法》第廿三條相關立法。「公民黨」立法會議員陳淑莊則批評，張曉明再提立法是唯恐天下不亂，在香港社會緊張之際再度施壓，形同火上加油。就連親北京的建制派「香港經濟民生聯盟」立法會議員梁美芬也態度保留，指現階段首要工作是平息亂局，立法需考慮政治因素。