墜樓案激化對立 港科大中生掀返中潮

港人九日在過世的科大學生周梓樂墜樓的新界將軍澳停車場留言追悼。（法新社）

2019-11-10 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港科技大學八日晚間起有大量中國學生北返，理由是校方漠視稍早有中生在校內被打令中生不滿與失去安全感，後又傳出該校大二生周梓樂墜樓身亡激發反中情緒令中生擔心遭到報復。還有北返中生宣稱，在深圳入關時看到「中國邊檢」四字就覺得非常安心。

港媒報導，大批香港科大中生北返，該校南門與北門出現接人車陣。部分中生在社群媒體以聳動字眼宣稱「今天簡直就是全校逃難日，黑衣人來襲，我科大已淪陷」；還有一名香港科大中生告訴中國官媒環球網，他在深圳入關時，陸續遇好幾批同學，並自稱回到深圳看到「中國邊檢」四字時，內心便感到無比安全…「這挺諷刺的。香港是中國的領土，但只有在過了海關之後，我們才會有安全感。」

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中生的不安來自該校一名鄭姓中生六日與本地港生起口角後被打，但校方卻不聞不問；原本中生打算在八日的工、理與商學院研究所畢業典禮上發動抗議，未料周梓樂在當天傳出傷重身亡，校內氣氛丕變，當天下午還有黑衣人現身校園毀壞商店、教師辦公室與校長官邸。

八日晚間回深圳的中生亞當說，他不想成為下一個跟港生起衝突而被打或被迫道歉的中生；八日傍晚就回北京的馮姓中生不滿校長史維漠視中生被打，卻在畢典上回應周梓樂之死，「雙重標準令我失望」。電腦系周姓中生說，七名好友有六人已在八日回深圳了。

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