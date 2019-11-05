拒刷臉進動物園 中國受理首宗人臉辨識訴訟

杭州野生動物世界被控強制蒐集個人生物辨識資料的行為，嚴重違反「消費者權益保護法」相關規定。（取自網路）

2019-11-05 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國政府為加強治安與監控，積極推動人臉辨識系統普及化，但浙江省省會杭州市富陽區人民法院，日前正式受理消費者就人臉辨識個資問題與商家對簿公堂的首宗案例。對於這起「中國人臉識別第一案」，專攻網路法的浙江墾丁律師事務所主任張延來指出，將有助於社會和相關部門反思當前沒有嚴格規定、蒐集生物辨識資料的法律界線。

根據本案訴狀，浙江理工大學特聘副教授郭兵今年四月花費一三六○人民幣（約五九七○台幣），購買杭州野生動物世界的雙人年卡，可憑指紋和卡片在一年內不限次數入園。然而，杭州野生動物世界十月十七日以簡訊通知郭，「年卡系統已升級為人臉識別入園，原指紋識別已取消，即日起，未註冊人臉識別的用戶將無法正常入園」。

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郭兵認為，臉部特徵屬於敏感個資，一旦洩漏或遭濫用，極易危害消費者的人身與財產安全，主張杭州野生動物世界強制蒐集個人生物辨識資料的行為，嚴重違反「消費者權益保護法」相關規定；該法第二十九條明定，「經營者收集、使用消費者個人信息，應當遵循合法、正當、必要的原則，明示收集、使用信息的目的、方式和範圍，並經消費者同意」。

郭兵十月二十六日特地驅車前往杭州野生動物世界，表達「不同意」提供人臉識別的生物辨識資料，但園方堅稱，「不進行人臉識別註冊就無法入園」，也無法辦理退卡、退費手續。由於雙方協商未果，郭兵二十八日向杭州市富陽區法院提起訴訟，要求杭州野生動物世界退還年卡的全額卡費；該院十一月一日正式受理本案，但尚未確定開庭時間。

北京大學法學院副院長薛軍指出，人臉、基因、虹膜、指紋、掌紋、聲紋、步態等個人生物辨識資料高度敏感，這些資訊不可更改且伴隨終生，一旦洩漏幾乎無法救濟。律師張延來則說，個資蒐集應符合「合法、正當、必要」三原則，本案料將有助於社會和相關部門釐清蒐集生物辨識資料的適法性問題。

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