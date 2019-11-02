日中第五份政治文件 納入一帶一路？

中國國家主席習近平明年訪日時，傳將簽署「第五份政治文件」。（路透檔案照）

2019-11-02 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀、編譯茅毅／綜合報導〕日本經濟新聞電子版一日報導，日中兩國政府考慮配合中國國家主席習近平明年訪日時簽署「第五份政治文件」。在這份文件中，日方希望納入地球暖化、北韓情勢等主題，中方則對照護醫療、農業表示關心，並希望將習近平倡議的「一帶一路」和「新時代」記載於文件中。報導中並未提到新的政治文件是否納入台灣的問題。

日中在一九七二年建交後至今已發表四份政治文件，包括一九七二年的田中角榮與毛澤東、周恩來簽署的「日中共同聲明」、一九七八年福田赳夫與鄧小平的「日中和平友好條約」、一九九八年小淵惠三與江澤民的「日中共同宣言」及二○○八年福田康夫與胡錦濤的「日中共同聲明」。其中對台灣影響最深的是七二年的共同聲明，日本承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，但對於中國重申「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，日方僅表示「充分理解和尊重中國立場」。

請繼續往下閱讀...

習近平預定明年春天訪日，中國元首上次訪日是二○○八年，這次也是習近平從二○一三年成為國家主席後首次訪日。報導指出，在美中對立長期化的背景下，中國明顯拉攏日本，一九八九年天安門事件後，中國也是利用對日外交以緩和國際孤立，促成九二年日本明仁天皇訪中。日本首相安倍晉三預定十二月下旬前往北京參加日中韓三國峰會，並預定與習近平召開雙邊會談。

英國金融時報一日刊出甫於九月從日本外相改任防衛大臣的河野太郎的專訪。他示警說，中國十月一日在其建政七十週年舉行的大閱兵中展示的新型飛彈系統，將增加全球對其崛起的軍事力量的焦慮，北京有必要讓世人釋疑。他強調，中國迄未公布其軍事預算、戰略目的或軍事準則，使北京的新型洲際彈道飛彈「東風41」和高超音速飛彈「東風17」等，成為其周邊國家不安的一個原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法