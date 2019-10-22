抗議新聞遭箝制 澳報頭版搞密件

2019-10-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕廿一日的「澳洲金融評論」、「澳洲人報」等澳洲各大報章頭版赫見標題與內文一律遭抹黑遮去，還加上紅色「秘密」戳記，宛如政府機密文件！這是澳洲新聞業蓄意的聯合行動，旨在抗議澳洲政府近廿年制定大量國家安全法律、違反公眾「知情權」，在澳洲聯邦警察（AFP）六月假「國家安全」之名針對媒體及新聞從業人員住家展開突襲搜索行動引爆下，終於促成素有競爭關係的媒體業為新聞自由罕見團結。

不滿20年來制定國安法律打壓新聞報導

廿一日各大報章頭版置底聲明點出：「當政府不讓你接觸真相，他們在掩蓋什麼？」澳洲發跡的跨國「新聞集團」旗下「澳洲新聞集團」執行主席米勒（Michael Miller）廿一日將旗下響應「抹黑」行動的報紙一字排開，透過推特提醒民眾：「每當政府對媒體所能報導內容設立新限制，澳洲人該問：『他們試圖對我隱瞞什麼？』」他嚴正反對澳洲「政府保密」與日俱增的情形，包括政府以此拒絕提供不當對待老人的養老院名單，也不透露售予外國實體的農地數量。

澳洲憲法並無明文保障新聞自由的章節，且警方及情報單位有權監控記者人脈交流，在野黨參議員六月曾提議仿效「美國憲法第一修正案」修憲也未獲支持。但根據非政府「無國界記者」組織今年評比，澳洲新聞自由度排名全球第廿一位，依舊贏過美國及歐洲不少國家。不過，自美國二○○一年遭遇九一一恐怖攻擊以來，澳洲政府陸續通過或修訂反恐安全法案近七十部，居全球之冠。澳洲總理莫里森廿日甚至強調，儘管新聞自由對澳洲的民主很重要，依舊得堅守「法治」，「包括我、任何記者或其他任何人。」

警察搜索媒體人住家 引發報業團結抗爭

前述AFP行徑，針對兩篇新聞報導而來：一為「澳洲新聞集團」記者史密特斯特（Annika Smethurst）去年四月報導揭露內政事務部與國防部高層間的通聯信件，聲稱澳洲政府打算擴大監控民眾。豈料見報四○一天後，今年六月四日她在上班前驚見AFP上門，自稱持有搜索令的探員花了七小時搜遍她位於首都坎培拉的住家每個角落，包括內衣櫃，電腦和手機更是必查。

另一則報導則是官方「澳洲廣播公司」（ABC）二○一七年七月十一日的「阿富汗檔案」，公開由國防部取得的澳洲特種部隊多項「致命秘密」，包括指控這支精英部隊在當地進行非法殺戮，連手無寸鐵、睡眠中的平凡父親及他一旁的六歲兒子都不放過。發表近兩年後，就在史密特斯特住家被搜隔天，AFP今年六月五日前往ABC雪梨總部搜索關於上述系列報導近萬件「機密文件」長達八小時，事前獲知AFP將大駕光臨的ABC高層還特別在推特開直播分享全程。美國「紐約時報」當時因此感嘆，澳洲恐是全球有最多「秘密」的民主國家。

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