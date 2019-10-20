新協議又被卡 英相拒延後脫歐

2019-10-20

協議未表決 依法得延後

〔編譯孫宇青、劉宜庭／綜合報導〕就在英國脫歐即將於卅一日正式生效前夕，首相強森十七日與歐盟達成新版協議，國會下議院也在十九日召開一九八二年福克蘭群島戰爭以來首次週末議程，進行「關鍵表決」。然而，國會先表決通過此前被強森驅逐出黨的前保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）提出的修正案，要求在未就脫歐施行細則完成立法前，暫停表決新版脫歐協議，令強森版脫歐協議草案表決被取消，政府被迫再次向歐盟申請延後脫歐。

強森不甩 嗆月底就脫歐

面對此一變局，強森顯得氣急敗壞，在國會強調他不會畏懼或沮喪，英國最好的選擇就是「強森版」脫歐協議或「無協議脫歐」，他不會致信歐盟協商延後脫歐的時程，也將盡其所能地繼續設法讓英國在十月卅一日脫歐；英國政府下星期會就國會十九日的要求，提交執行脫歐的相關法案。

強森此言擺明無視法律規定，首相府發言人被記者追問也不知如何回應。最大在野黨工黨黨魁柯賓則要求強森遵守法律，指國會已經斷然拒絕強森的脫歐策略。歐盟則呼籲英國政府應盡快通知歐盟，英國的下一步行動到底為何。

強森在議員辯論和表決前進行最後拉票，呼籲議員支持「最佳脫歐協議」，並對萊特溫所提出的修正動議大肆抨擊，直指布魯塞爾當局沒有興趣進一步延期，「拖延毫無意義，也會嚴重損害公眾信任，讓我們今天結束『脫歐』。」

須致函歐盟再延三個月

英國國會下院議長貝爾考（John Bercow）當日決定，將優先表決萊特溫的提案，最後國會以三二二票贊成、三○六反對予以通過，擱置表決強森版脫歐協議草案。更重要的是，根據國會上月通過的「班恩法案」（Benn act），強森必須致函歐盟，要求將脫歐時程展延至二○二○年一月卅一日，但強森在表決後立刻表示不會遵從，將盡全力如期在卅一日脫歐。

「強森版」脫歐協議草案取消備受爭議的北愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop），英歐雙方同意在愛爾蘭海劃界，設立具彈性的海關安排，使北愛在法律上屬於英國關稅區，卻同時沿用歐盟單一市場規則，但仍無法滿足執政友黨、北愛「民主統一黨」（ＤＵＰ）訴求，工黨、蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）與自由民主黨等反對黨，更是群起反對，令在下院僅剩二八八席的保守黨，難以護航「強森版」草案跨過三二○席同意關卡。

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