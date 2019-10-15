「警察國家」採訪示威中彈 港警查兩小時才送醫

2019-10-15

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國國會眾議院審議《香港人權與民主法案》前夕，共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）十三日訪問香港，十四日與本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒會面後，針對香港警方濫用武力等問題指出，「香港恐將成為『警察國家』，香港的『一國兩制』也危在旦夕。」

香港十三日晚間至十四日凌晨的抗爭活動爆發嚴重警民衝突。香港NOW新聞台的採訪車車長，十四日凌晨遭警方發射布袋彈擊傷，後腦腫起、右下巴骨裂。警方先將車長帶回警署，延宕兩小時才將他送往醫院。NOW新聞台指控，該名車長在警署內受到暴力對待。

警方十四日下午舉行記者會，坦承當時朝車長位置發射布袋彈，並辯稱延後兩小時才將車長送醫，是為了確認其身分。警方還指控，一名員警十三日執勤時遭身分不明的黑衣人割頸，傷及頸靜脈與頸部神經，手術後已成功接回，警方當下逮捕兩名涉案者。爆炸品處理課警司李展超則透露，十三日晚間旺角一處花槽突然爆炸，經查是一枚RCIED遙控土製炸彈被引爆，這類型裝置與世界各地發生的恐怖攻擊事件雷同，意圖殺害現場員警。

休假警配噴霧 下一步配槍？

香港警察公共關係科署理總警司江永祥表示，從十一日至十三日，警方共拘捕二○一人。香港媒體報導，由於抗爭持續已久，警力嚴重消耗，港府有意借調其他執法部門人手，擔任「臨時警察」。另有報導指稱，港警十五日起休假時不僅可攜帶伸縮警棍，還能攜帶胡椒噴霧。「民權觀察」成員王浩賢憂心，日後可能進一步容許休假員警配槍。

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