淪中國審查幫兇 美議員籲重審抖音併購案

2019-10-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕正在出席台灣國慶活動的美國聯邦參議員魯比歐，九日致函美國財政部長努勤，呼籲對中國網路業者「字節跳動」（ByteDance）二○一七年以十億美元併購Musical.ly的交易案重新進行國安審查。魯比歐質疑，該公司旗下影音分享應用程式「抖音」（TikTok）正在加強審查對中共不利的敏感內容。

總部位於上海的Musical.ly在加州聖塔莫尼卡設有辦公室，在字節跳動啟動併購交易之際，該公司每月在全球有六千萬活躍用戶，在美國也建立強大的用戶群；併購交易完成後，Musical.ly平台被放棄，其母公司轉而支持抖音。

魯比歐在信函中指出：「這些中國擁有的應用程式逐漸被用來監控對中國政府和中共敏感的內容，或阻止相關議題進行討論，這些議題包括六四天安門事件、西藏、香港和台灣等，因此要求美國外國投資委員會（CFIUS）動用公權力，對抖音併購Musical.ly進行全面的國安審查。」針對魯比歐的信函，CFIUS拒絕評論。CFIUS為跨部會機構，由美國財長擔任主席，負責審查涉及外資的交易，確保交易不會對美國國安構成威脅。

抖音國際版搜不到火箭隊

科技分析師湯普森八日在其Stratechery部落格上寫道，在美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷推文支持香港「反送中」抗爭後，在抖音國際版搜尋「火箭隊」，幾乎找不到相關影片。

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