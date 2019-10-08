中學生戴口罩人數 港府命令各校回報

2019-10-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港特首林鄭月娥四日宣布自五日起實施「禁蒙面法」後，七日是第一個上課日。香港政府教育局六日通令全港中學，在八日上午十一點前透過即時通訊軟體WhatsApp或電話，回報戴口罩上學的人數、罷課學生人數、「異常告假」的學生人數，以及是否有學生發起任何不合作運動等。但兼任香港中學校長會主席的「香港管理專業協會羅桂祥中學」校長鄧振強，與兼任灣仔區校長聯會主席的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正認為，這不算是教育局施壓校方，只是「希望掌握學生情緒的概況」。

校內反送中活動 校長也須回報

港媒報導，在一則教育局傳給中學校長的WhatsApp訊息中，官員還要求校長記下校內發生的任何「特殊事件」，包括學生呼口號、唱（「反送中」相關的）歌、發起靜坐及手牽手築人鏈。若該局官員未在前述時限前獲得匯報，將致電校方詢問詳情。消息人士透露，各中學校長均已接獲此一訊息，但據信該局蒐集這類資訊的主要目的，在於「更瞭解學生對禁蒙面法的反應傾向」。消息人士強調，不會將學生個資交給該局。他認為由於部分學生團體呼籲接下來幾天進行不合作運動，因此在本週結束前，該局將需要相關人數統計。

鄧振強說，他以平常心看待，教育局此舉旨在為學生「提供合適支援或情緒輔導」。全港學校四日下午三點才接到當局有關實施禁蒙面法的資料，校方掌握的資訊有限，難以解答學生對禁蒙面法的疑慮。

戴德正則說，他八日不會向教育局上報戴口罩上學的人數。既然該局日前指稱禁蒙面法不適用校內，也數度強調不應將政治帶入校園，學校根本無需清點戴口罩的學生人數。校方也不會過問學生是因為生病或表達政治訴求才戴口罩。

立法會議員兼香港教育專業人員協會副會長葉建源也表明，蒐集相關的學生人數統計「完全沒必要」，只會給校方帶來更多壓力。他質疑，若部分不合作運動完全是在校外進行，那校方該不該通報？不過，香港教育工作者聯會會長黃均瑜宣稱，這是教育局「負責任的行為」，教育官員想要進一步瞭解校內的最新情況。

教育局則強調，不會向學校蒐集任何個資。自新學期開學以來，為瞭解罷課和是否發生任何特殊事件，該局每天都與校方聯絡，以提供必要協助。

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