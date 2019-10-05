法令激化對立 港情勢恐惡化

2019-10-05

〔記者鍾麗華、李欣芳、施曉光、陳鈺馥／台北報導〕港府今起實施「禁止蒙面規例」，對此，陸委會昨表示，面對當前香港情勢，採取爭議性的作法只會激化對立、製造對立、治絲益棼。最佳的解決方案，仍是本於人權、自由等核心價值，妥善回應香港民眾期待，讓香港社會早日回復穩定運作。

總統府回應說，我們高度關注香港情勢，也提醒港府當務之急應該是誠意的與香港人民對話，具體回應港人渴求自由民主的心聲，而非進一步限制港人的自由。行政院也質疑港府獨斷引用「緊急情況規例條例」通過「禁止蒙面規例」，導致香港情勢惡化，令人相當憂慮。

民進黨主席卓榮泰受訪時痛批，一個統治的政府讓人民不能和不敢表達意見，這是政府的恥辱，現在變成禁止人民表達意見，這根本是得寸進尺。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室與國民黨均聲明質疑，「去面罩」的規定並非治本之策，不能真正解決問題。韓辦強調，港府應該回歸理性討論，唯有真誠對話，尋求共識，才是團結人民、化解爭議的唯一方法，並希望香港政府在提出維持秩序的方案時，可以持續和抗議民眾溝通互動。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，港府引用緊急法來訂定禁蒙面法，等於處在戒嚴狀態，對三個多月來的示威陳抗，無疑是雪上加霜；港府以為這樣陳抗者就不敢再上街，但港府態度越是強硬、法令越是緊縮，人民反撲力量會越來越大。

台灣公民陣線執委賴中強呼籲國際社會制裁北京及港府，慎重評估停止給予香港不同於中國的特殊法律地位，停止香港全部或部分經濟地位，包括獨立關稅；他也呼籲台灣政府限制香港官員入境，同時宣布港資來台停止適用「外國人投資條例」，改而適用「兩岸人民關係條例」。

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