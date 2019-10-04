專責中國事務 美國防部增設副助理部長

2019-10-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部今年六月調整組織架構，增設專門負責處理中國事務的副助理國防部長一職，由號稱中國問題專家的退役陸戰隊軍官斯布拉吉亞（Chad Sbragia）出任首任長官。官方宣稱該新職是國防部長的中國事務顧問，但專家指出，該職顯然意在針對逐漸崛起、侵蝕美國亞洲霸主地位的中國軍力。

斯布拉吉亞曾派駐北京使館

美國《國防新聞》二日報導，五角大廈已於今年六月在現有的三名副助理部長之外，再增設一名專門負責中國事務的副助理部長，也是國防部現有廿一個同級官職中、唯一一個主管單一國家事務的職位，並已確定由通曉中文、曾派駐北京美國大使館的前美軍陸戰隊中國研究組主任斯布拉吉亞擔任。斯布拉吉亞過去還曾任美國印太司令部的中國戰略焦點小組副主任，以及該司令部的戰略規劃與政策處之下、負責中國、台灣與蒙古的國家主管。

根據國防部聲明，該職位是國防部長的首席中國事務顧問，將就攸關中國的國防戰略、計畫、政策與雙邊安全關係之政策發展與落實的所有政策事務，向國防部高層提供建言。國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）二日在華府智庫布魯金斯研究所表示，主管中國事務的副助理國防部長既對內也對外；對內是在落實國防戰略之際，協助統合部內就中國問題達成共識，對外則協助制定及維持與美中軍事關係，是「穩定的力量」。

唯一主管單一國家事務職位

薛瑞福還說，國防部將中國擴大軍事發展，視為侵蝕美國在亞洲地區的霸主地位；美國認知到北京當局近年來已是經濟與軍事對手此一地緣政治轉變，以及與中國展開長期戰略競爭會是本世代美國的一大挑戰。

曾任美軍太平洋司令部司令特助、現為華府智庫「新美國安全中心」研究員的塞耶茲（Eric Sayers）看好增設此一新職，認為能減輕其他副助理部長的重擔；但前任主管政策的國防部副部長佛洛諾伊（Michele Flournoy）擔心 ，新職可能會讓美國忽視亞洲區域盟邦與夥伴，而這些區域盟邦與夥伴在試圖改變中國行為上，扮演重要角色。

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