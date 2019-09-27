美眾院展開彈劾調查 川普冷回笑話

2019-09-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對美國總統川普的「電話門」醜聞，美國聯邦眾議院情報委員會廿六日正式公布匿名「吹哨者」的檢舉文件，川普也隨即發推文，指控「民主黨人正試圖摧毀共和黨」，稍早川普更駁斥提出彈劾調查的理由是場「笑話」。根據華盛頓郵報報導，迄今眾院已有過半的二一八名議員支持對川普展開彈劾調查。

該名「吹哨者」是於八月向監督美國情報機構的督察長艾特金森（Michael Atkinson）呈交控訴文件，據信舉報內容部份與川普「電話門」醜聞有關。媒體揭露，川普於七月廿五日曾致電烏克蘭總統澤倫斯基，施壓他調查民主黨熱門總統參選人拜登之子，事前川普曾下令凍結對烏國的近四億美元援助，但事後又放行援助款項。川普與澤倫斯基都宣稱，該通話沒有「對價關係」，澤倫斯基廿五日也堅稱，川普通話時沒有脅迫他，他不想捲入美國總統選戰。但民主黨籍眾院議長裴洛西為此宣布對川普展開彈劾調查。

廿六日公布的吹哨者檢舉文件內容，指控白宮試圖隱匿「電話門」通訊紀錄，點名川普的律師、前紐約市長朱利安尼是整起事件核心人物，是川普與烏克蘭官員間傳話的管道。文件說，美國國務院官員為此與朱利安尼溝通，希望遏止對美國國家安全的損害。文件還控訴，川普下令副總統彭斯取消五月參加澤倫斯基就職典禮的計畫，改派能源部長率領美國代表團參加；吹哨者說，從其他官員處得知，除非澤倫斯基採取行動，否則川普不想和他見面。

檢舉文件一公布，川普隨即連發推文痛批民主黨，除要求共和黨人團結，更警告若眾院對他展開彈劾程序，美國股市將會崩盤。

廿六日的另一焦點，就是美國代理國家情報首長馬奎爾（Joseph Maguire）赴國會接受質詢。據報導，馬奎爾事前曾力抗白宮，要求能在國會自由發言，否則不惜辭職。

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