電子煙奪命 美增至5例

2019-09-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國政府繼上月底宣告疑似電子煙奪命的首起病例，六日再證實至少已有五人不幸死亡，全美疑似病例在一週內暴增一倍以上，目前在卅三州與一處領地累積超過四五○例。美國疾病管制中心（ＣＤＣ）仍未把致病原因指向單一物質，目前僅保守認定受害者暴露於化學物質；但紐約州調查人員根據病患提供的檢驗樣本，正把焦點鎖定在黑市流竄添加維他命Ｅ油的大麻電子煙。

禍首疑是維他命Ｅ油

ＣＤＣ上月廿一日緊急新聞稿指出，全美六月廿八日至八月廿日出現疑似電子煙引起的嚴重肺病案例共一九三起，共計廿二州淪陷，伊利諾州傳出一人死亡，全美還有多名青少年昏迷。繼四日奧勒岡州一人死亡後，六日發布最新三起死亡病例，則分別發生於明尼蘇達州、印地安納州、加州；其中明州死者年紀超過六十五歲且住院許久，生前使用含有大麻主要精神活性物質「四氫大麻酚」（ＴＨＣ）的電子煙。

電子煙主要由四大部分組成，包括霧化器、俗稱「電子果汁」的煙油、電池盒和動力電池，煙油滴入棉花及線圈構成的霧化器經通電加熱後，即可霧化供吸食，原聲稱有毒化合物較傳統香菸少。二○○六年於美國上市後，目前也只有美國傳出問題。

就目前爆發的病例而言，八十四％患者的電子煙混有ＴＨＣ，其中十五人還非ＴＨＣ不用，但有七人聲稱只碰尼古丁。他們的症狀包括呼吸困難、胸痛，住院後戴上醫療呼吸器，當中有許多人最初被誤診為支氣管炎或病毒性疾病，直到病情加劇；費城的十九歲患者三週前甚至陷入誘導昏迷狀態，即使有幸大難不死，也恐需進行肺臟移植手術。

北卡羅來納州肺臟學家法克斯（Daniel Fox）另發現，他檢查過的患者罹患了非感染性的類脂性肺炎，而此疾可能因油脂進入肺部導致。紐約州衛生署實驗室檢驗結果亦印證此說，因當地卅四起疑似病例皆在使用電子煙後出現不適，而他們的大麻電子煙皆含有高劑量維他命Ｅ油。被稱為「生育酚」的維他命Ｅ雖口服或用在皮膚上都是優秀的營養補充劑，但進入呼吸系統對人體有害。

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