南韓不顧日本反對 獨島高調演習

2019-08-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕在貿易衝突與歷史問題導致與日本關係緊張之際，南韓廿五日仍在爭議領土「獨島」（日本稱「竹島」）周邊海域舉行為期兩天的年度演習，南韓三軍、陸戰隊和海洋警察廳均調派兵力參演，多名南韓國會議員還計畫卅一日登島。這是南韓總統文在寅二○一七年五月上台以來，首次舉行「獨島」防禦演習，可解讀為繼撕毀與日本簽訂的「軍事情報保護協定」（GSOMIA）後，打出的第二張牌，無可避免地將進一步影響韓日關係。

多名議員計畫31日登島

韓方今年原訂六月演習，但基於日韓關係恐進一步惡化的考量而延後。但南韓日前宣布，GSOMIA將不再續約，原訂八月底舉行的日本陸上自衛隊與南韓陸軍幹部候補生交流也喊卡。日本內閣官房長官菅義偉廿五日表示，日方事前已提出抗議，要求中止演習，但韓方置之不理；該島係日本「固有領土」，已透過外交管道向韓方強烈抗議。日本外務省也說「完全無法接受，甚感遺憾」。

南韓海軍表示，廿五日上午起，舉行今年改稱「東海（即日本海）領土守護演習」的年度演習，展現韓軍保衛包括「獨島」在內的「東海」疆域決心。南韓媒體報導，此次參演的整體兵力，比往年增加一倍，包括空軍F-15K戰機、海軍神盾艦「世宗大王號」與陸軍特種部隊等，「旨在針對俄羅斯和中國軍機近年來屢屢闖入南韓防空識別區」。

二○一○年成軍的最精銳「第七機動戰團」也參演，這是南韓海軍建軍以來首支機動艦隊，具備外海作戰能力，首次參演的世宗大王號即隸屬該戰團。青瓦台發言人高旼廷強調，「這是保衛我國主權及領土的演習，因應來自各方勢力的潛在威脅」，「勿賦予過多政治意義」。

南韓自一九四五年迄今，實際控制「獨島」。這項演習於八六年首次舉行，係為演練「獨島」反登陸戰術，通常每年六月與十二月各實施一次。此外，多名南韓朝野國會議員也計畫卅一日登上「獨島」，除宣示主權外，也抗議日治時期韓籍「徵用工」問題、日本政府加強管制對韓出口等。

南韓慶南大學遠東問題研究所研究室長金東燁說，文政府正展現其絕不會在與日方對抗中認輸的決心，但韓方應該要有退出GSOMIA後的計畫，確保不會影響美國的東北亞戰略。

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