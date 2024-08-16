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    首頁　>　社會

    北市幼兒園性侵案 園長之子毛畯珅判刑28年

    台北地院今宣判，毛畯珅（戴黑眼鏡、黃口罩者）10罪合併判處有期徒刑28年。可上訴。（記者張文川翻攝）

    台北地院今宣判，毛畯珅（戴黑眼鏡、黃口罩者）10罪合併判處有期徒刑28年。可上訴。（記者張文川翻攝）

    2024/08/16 09:39

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    〔記者張文川／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅，先後性侵、猥褻20多名女童，目前仍收押於看守所，事件爆發後，引發台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空交火、互相究責；台北地檢署去年將毛男對其中6名被害人的10次犯行，分依對未滿14歲之人強制性交及強制猥褻罪嫌提起公訴，之後追加起訴兒少性剝削及強制性交等罪，台北地院今宣判，各罪合併判處28年有期徒刑。可上訴。

    毛畯珅另被指控至少對20名女童下手，手機還被檢警查出存有600多部兒童、少年的性影像，北檢另案偵查中。

    毛男去年被踢爆以說故事為藉口，對多名女童伸出狼爪，還命令被害女童不能說出來。檢警調查，毛男僅有教保員資格，2022年7月至隔年7月在該幼兒園擔任某班老師，期間趁家長晚來接女童，或利用女童想玩遊戲的心理，將女童抱在懷裡，伺機以手指性侵或猥褻。

    直到一名5歲女童去年7月向母親說毛男「碰我的妹妹」，事後還試探地問她「妳有沒有告訴別人？媽媽知不知道？」家長聽聞後氣得立即報警，其犯行才曝光。檢警介入調查，第一階段清查發現有6名女童受害，去年8月偵結起訴。

    檢警從毛男的手機、電腦及幼兒園監視器畫面中發現，毛男不僅珍藏侵犯女童的影片，若有女童不讓他摸，會被他用消毒水打臉。

    毛男於北檢偵查時坦承全部犯行，但起訴後，到了北院審理時，毛畯坤卻翻供，只承認強制猥褻6次，否認刑度較重的4次性侵犯行。之後北檢追加起訴兒少性剝削等多罪。

    全案爆發前，早在2022年8月即有家長投訴、通報北市府，社會局、教育局卻以未拍到影像等理由消極未處置，直到時隔1年案情擴大，錯失究責、保全證據的黃金時間，造成更多幼童受害，也導致檢警追溯犯罪時證據蒐集困難，難以起訴更早案件，各界紛紛追究前後2任市長與市府官員的失能、失職責任，監察院也已立案調查。

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