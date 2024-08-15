法院認定巨龍招牌侵鄰地 道頓堀「金龍拉麵」8月底將「斬龍尾」

金龍拉麵的巨龍招牌尾部被法院認證侵害鄰接土地權益，業者決定將龍尾切斷。（圖擷取自Google Map）

2024/08/15 11:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本大阪市道頓堀的人氣拉麵店「金龍拉麵」，因為店面設有醒目的「巨龍招牌」，往來路人都會被吸引目光。不過金龍拉麵的「巨龍招牌」卻被因為尾部向外伸到隔壁土地上方，被地主與不動產公司一狀告上法院。去年10月一審宣判業者侵權，必須拆除「龍尾」，今年5月二審維持原判，業者於8月14日宣布不再上訴，將拆除龍尾。

綜合日媒報導，金龍拉麵道頓堀分店的立體巨龍招牌從1992年設置至今，巨龍如同在店家建築上穿梭，而引起爭議的是巨龍的尾巴，凸出的部分成為爭議點，金龍拉麵隔壁土地的擁有者與不動產公司認為，這個巨龍招牌已經侵占其土地，因此一狀告上法院，要求金龍拉麵拆除招牌。

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當時金龍拉麵主張「拆除尾巴會造成品牌形象下滑，帶來重大損失」，請求對方撤銷告訴。不過大阪地方法院去年10月26日宣判，認定金龍拉麵立體招牌的龍尾確實侵占原告的土地所有權，下令業者拆除龍尾。後續金龍拉麵業者進一步上訴，今年5月大阪高等法院二審維持原判。

針對法律宣判結果，負責經營金龍拉麵的「金龍製麵」公司於8月14日表示，有許多日本乃至海外顧客來訪，在應對法庭攻防的同時難以真摯地接待所有顧客，因此宣布未來不再上訴，並以沉重心情宣布，將會把巨龍招牌凸出的尾巴「切斷」，預計將會在8月下旬動工。

金龍拉麵的巨龍招牌十分醒目。（圖擷取自Google Map）

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