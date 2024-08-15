破除下台傳言？緬甸軍政府敏昂萊接見王毅

緬甸軍政府領導人敏昂萊（右）14日會見中國外交部長王毅（左），破除了他被拘禁奪權的傳言。（法新社）

2024/08/15 12:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）14日會見中國外交部長王毅，破除了他被拘禁奪權的傳言。

綜合媒體報導，當地時間14日，敏昂萊在首都奈比多（Naypyidaw）會見王毅。敏昂萊近週受到軍方支持者公開批評，因緬甸政府軍在與少數民族武裝組織和其他反對派的戰鬥中節節敗退。

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敏昂萊稱，緬甸和中國共同提倡和平共處5項原則，共創友好合作。緬中明年將迎來建交75週年，他將推動兩國關係取得更大發展。此外，他感謝中國推動緬北和談，稱兩國將持續攜手打擊網路賭博、詐騙等跨國犯罪。

王毅則說，和平共處5項原則得到國際社會廣泛認同。中方讚賞緬方恪守一中原則，在涉及中國核心利益的問題上，堅定支持中方。他強調，北京堅定支持緬方推進新的「五點路線圖」，早日實現政治和解、恢復民主轉型。

王毅補充，中國願和緬甸深化各領域合作，加快實施共建「一帶一路」和「中緬經濟走廊」，營運中緬油氣管路，推動中緬命運共同體建設取得成果。他希望緬方維護中國在緬人員及財產安全，維護兩國邊境和平穩定，並加強聯合打擊跨國犯罪力道。

由緬甸民族民主同盟軍（果敢同盟軍）、德昂民族解放軍和若開軍組成的「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance），在今年6月停火協議破裂後，重新對軍政府發動攻勢，且愈戰愈勇，在東北地區取得重大進展，佔領大片區域，包括撣邦臘戍1座主要軍區司令部，敏昂萊因此備受批評。

近日傳出緬甸發生新一輪政變，敏昂萊遭軍方高級將領拘禁並奪權。但緬甸軍方14日否認，稱傳言是「叛徒」在王毅訪問緬甸前夕刻意散布的「政治宣傳」。

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