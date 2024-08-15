「安比」颱風將襲日 東海道新幹線明停駛、497航班取消

「安比」颱風持續接近日本關東。（圖擷取自日本氣象廳）

2024/08/15 10:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第7號颱風「安比」持續往日本移動，預計在16日至17日最接近關東地區。日本JR東海表示，東海道新幹線從東京至名古屋路段16日全日停駛，全日空與日本航空16日整天共有497航班停飛。

綜合日媒報導，JR東海表示，東京至名古屋之間明天全線停駛，名古屋至新大阪站方面，「光」號（Hikari）與「希望」號（Nozomi）停駛，「回聲」號（Kodama）則是全線每小時2班，除了「綠色車廂」以外的車廂皆為自由座，和山陽新幹線的直通運行將取消。為了因應明日停駛，今日（15日）「希望」號在東京至新大阪站區間將增班，上行列車增加3班，下行列車增加5班。

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另外，在JR東日本方面，東北、上越、北陸、秋田、山形等各新幹線明日正常營運，但在明中午過後可能會有停駛或嚴重延誤的狀況。

在航空方面，全日空與日本航空從羽田機場跟成田機場起飛的航班中，明天共計有497個航班停飛。其中全日空有280個航班停飛，日本航空的國際線與國內線共有217個航班停飛。

「安比」中心位置在日本時間今早9點時位於小笠原群島的父島北北西方約300公里處海域，中心氣壓為970百帕，近中心最大風速每秒35公尺。預計在16日至17日最接近日本關東地區。

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