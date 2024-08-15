關鍵！美副總統候選人有望10/1辯論 華茲向范斯喊話

明尼蘇達州長華茲（右）14日同意於10月1日進行辯論，喊話參議員范斯（左）接下戰帖。（本報合成圖）

2024/08/15 10:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統候選人辯論日期呼之欲出！明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）14日同意於10月1日正面對決，若參議員范斯（JD Vance）接下戰帖，兩位叫陣多日、同樣聚焦美國中西部票源的副手，將展開一場自由派及保守派的跨世代「舌戰」。

綜合媒體報導，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）14日下午拋出9月17日、9月24日、10月1日和10月8日共4個日期。民主黨候選人華茲先發制人，向共和黨候選人范斯喊話，「10月1日見，JD」。

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范斯目前仍未回應。隔空交火已久的兩人有望登辯論競技台，川普與賀錦麗則在9月10日直球對決。根據美國無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）13日公布的7大搖擺州民調，賀錦麗以48%的支持度，整體領先川普（47%）1個百分點。

紐約時報認為，賀錦麗參選顛覆了這次選舉的基本面。賀錦麗本月6日選擇華茲擔任競選搭檔，聲勢一舉超越川普及范斯。民主黨將於19日在芝加哥召開全國代表大會，預料還會激發另一波支持者的熱情。

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