下一個國泰航空… 須開除挺反送中員工 中國矛頭轉向四大會計師事務所

2019-08-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」運動已讓國泰航空公司等外資企業捲入政治漩渦，不僅高層人事異動，更被迫響應北京當局提出的「止暴制亂」呼籲。中共黨媒《環球時報》十六日還再次撰文敦促德勤、安永、畢馬威、普華永道等四大會計師事務所，調查及解僱支持抗爭的職員，還特別引述中國網友的說法：「小心！四大會計師事務所可能成為下一個國泰航空。」

北京此前嚴厲斥責國泰航空放縱職員支持反送中運動，隔空「指導」國泰航空解僱兩名參與抗爭的機師，包括國泰航空行政總裁（CEO）何杲（Rupert Hogg）、顧客及商務總裁盧家培在內的兩名高層也因此「被辭職」。據稱北京當局要求何杲交出罷工名單，但名單上只有何杲自己的名字，讓不少網友大為佩服。

繼十五日撰文警告四大「若要在中國執業，必須讓公眾了解其反送中立場」後，十六日再對一封署名「一群熱愛香港的四大會計師事務所員工」、題為《毋分橙黃藍綠，惟分是非黑白》的公開信做出回應，敦促香港四大就反送中進一步表態。這封公開信十六日刊登在香港報章，批評四大此前公開譴責示威行動的做法僅顧及自身利益，完全漠視事件背後根本原因及香港民眾對追求民主和自由的天賦人權，強調「公司不代表我們的立場」。

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