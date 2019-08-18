延續動能 反送中首現領導團體

2019-08-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動爆發十一週以來，港人在抗爭、佔領、罷工等不合作行動上，展現強大凝聚力和自制力。然而，華盛頓郵報指出，在警民衝突日益惡化，以及日前赤鱲角機場示威中，有疑似中國公安及記者遭毆打，令示威變調的情況下，這場無領袖、無後台的公民運動開始面臨何以為繼的問題。因此，近來在示威者中首次出現領導團體，溫和地引領運動的走向。

「公民」社團 溫和引導走向

「反送中」運動的策略和行動向來都是在「連登討論區」（LIHKG）及加密通訊軟體Telegram上，由數萬名網友共同討論及投票決定，再透過社群平台對外發布及動員。隨著運動進入不明確階段，示威者開始出現多個核心團體，負責分析論壇民情，或透過代表人及社群宣傳工具，向全球傳達共識。

例如，為不讓港府片面解讀事件，而在近日數度舉行「民間記者會」的連登討論區一個秘密「公民」（citizens）社團，最近成為整場運動的領導中心。十五日「官警黑亂港禍經濟」記者會上發言的二十三歲金先生透露，該團體成員約五十至六十人，他們近期利用演算法，評估討論區民意，再向外界傳達未被主流媒體報導的民眾心聲。但他也坦承，個別團體無法代表每一位示威者的聲音。

對此，港泛民主派聯合組織「民間人權陣線」梁穎敏指出，二○一四年雨傘革命，就是在內訌中分崩離析而後繼無力。因此，此次示威者普遍有共識，必須化解彼此歧異，避免兩敗俱傷的局面。

因此，當十三日機場發生示威者阻擋旅客登機以及圍困事件，被外媒大幅報導，連登討論區同步爆發激辯。部分人抗拒致歉，但在前述具影響力的團體協調下，不久即達成必須顧及示威者形象的共識，並隨即號召各路人馬，撰寫多國語言的道歉聲明。

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