反送中要角落跑出國？泛民派建制派齊批假新聞

2019-08-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕在香港網路論壇出現匿名貼文，指稱香港媒體大亨黎智英、香港民主派立法會議員問政平台「民主派會議」召集人毛孟靜、民主派政黨「公民黨」黨魁楊岳橋和民主派政黨「香港眾志」常委羅冠聰，已「落跑」離港後，許多香港親北京媒體與中國媒體紛紛就此大作文章，暗示這些「港獨」害怕解放軍即將進駐，提前落跑。對此，連香港親北京的建制派議員都呼籲，希望民眾能審慎判斷，避免落入「假新聞」陷阱。

對於「微博」有人貼出幾張顯示黎在飛機商務艙的照片，並寫道「他（黎）怕（中國）人民解放軍即將進駐，所以已離開（香港）」，連香港建制派政黨「自由黨」黨魁、立法會議員鍾國斌都不以為然地直指，假新聞無所不在，還從泛民派與建制派支持者中冒出，令人遺憾。

十六日出現在商業性質的香港網路論壇「香港討論區」（香討）一篇匿名貼文寫道，「當中國軍隊就要入城時，泛民派人士必將逃跑。注意，毛、羅已突然離港……黎、楊目前也不在香港」。中國網路新聞媒體「觀察者網」及隸屬中國國務院僑務辦公室（國僑辦）的「香港中國通訊社」十七日亦有相似文章。

羅冠聰十四日在其「臉書」上發文，表示已飛抵紐約，今秋準備在美國耶魯大學展開一年的碩士班課程。對此，微博上有網友發文說，香港網友嘲諷「他（羅）要去耶魯，你們（示威者）要進大牢，你們在為他的學位而戰」。

立法會議員楊岳橋及郭榮鏗十五日則應美國國務院之邀，在紐約出席美國非營利組織「亞洲協會」（Asia Society）舉辦的座談會，還將會晤美國官員、國會議員和企業領袖，討論香港情勢。毛孟靜十五日也在其臉書上發文說，由於兒子結婚，她將離港約十天。有網友回文稱，「走完一個又一個……明顯十日內又有大事（將）發生」、「為何要拋棄為妳出生入死的年輕人啊！」

除前述幾位泛民派要角外，二○一四年「佔中」發起人周永康、參與一六年旺角騷亂（魚蛋革命）的梁天琦與黃台仰，此前已分別去倫敦政經學院、美國哈佛大學及英國牛津大學進修。

對此，鍾國斌認為，任何立法會議員或官員留在香港，也幾乎無法改變當前的政治氣氛。民主派政黨「民主黨」主席胡志偉表示，立法會議員與官員因私人理由在休會期間出國很正常。香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽說，反送中抗爭兩個多月來，就不斷傳出假消息，未經查證的網友只是使情況更為惡化。「羅、毛並非這次抗爭的要角，出國念書和去兒子婚禮，常人都會覺得合情合理」。

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