教界首度上街 港師怒吼「不准射我學生」

2019-08-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港教育專業人員協會（教協）十七日上午冒雨舉辦以「守護下一代，為良知發聲」為主題的教育界大遊行，從中環「遮打花園」步行到中環的香港特首官邸「禮賓府」，號稱有二．二萬人參加。這是「反送中」抗爭爆發兩個多月來，首次的教師遊行。老師高喊「不准射我學生」、「黑警可恥，知法犯法」，但也有人說「你們辛苦啦」，給警察打氣。

教協由全港自幼稚園到大學的各級學校教師組成，乃香港最大的單一行業工會，此次遊行旨在表達教育界的聲音。教協要求香港政府立即回應成立獨立的調查委員會等民間五大訴求，並立即停止以過度武力驅散市民的「警察暴力」，也呼籲所有教師踴躍參加「民間人權陣線」（民陣）預定在十八日舉辦的集會。

教協會長馮偉華表示，年輕人是香港的未來，並非特首林鄭所稱的「廢青」，「我們需要守護他們」。遊行隊伍有人纏上白絲帶，貼上印有「我們是香港老師」的貼紙，絕大多數穿黑衣，沿途高呼「守護良知，老師要發聲」及「保護學生，教師同行」等口號。路上有學生模樣的反送中示威者向老師鞠躬道歉，讓他們兩個多月來為走上街頭抗爭的學生安全擔心，也有參與遊行的教師和這些學生擁抱，場面溫馨感人。

上午十一點五十五分，遊行隊伍的先頭部隊已走到禮賓府外，並將白絲帶綁在欄杆上。主辦單位教協宣布，參加遊行的人數達二．二萬，警方則稱高峰時有八三○○人參與。

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