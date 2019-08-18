中共北戴河會議 定性香港反送中「顏色革命」

2019-08-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國官方宣傳機構近來不斷將香港「反送中」運動與「顏色革命」掛鉤，包括《環球時報》總編輯胡錫進十七日在美國有線電視新聞網（CNN）專訪中，指控美國和西方國家為香港示威提供精神支持。香港《明報》十七日引述北京消息指出，中共高層已在一年一度的「北戴河會議」為此說法背書，直指多國和地區軍政情報機構主導香港的顏色革命，可能需要國家力量介入應對。

指多國和地區主導香港顏色革命 「需國家力量介入」

《明報》指出，近來在河北省秦皇島舉行的中共年度「北戴河會議」上，現任及退休高官已就香港問題達成共識，認為這是一次由多國和地區軍政情報機構主導、針對中共而來的顏色革命，且可能擴大至金融、貿易或國家安全等領域。北京方面雖然希望港府自行在有限時間、法律框架下平息內亂，但如果港府力有未逮，中共中央可以在法律框架下提供一切「援助」。

「顏色革命」是指一九八○至九○年代從中亞和東歐開始發生，延續到本世紀如突尼西亞的茉莉花革命等的一系列革命，以和平非暴力的方式推翻現有政權。這類革命慣以特定顏色或花朵為標誌，參與者的立場通常親美國等西方國家，擁護自由民主與普世價值。

中共黨媒直指美國煽動香港示威

頻頻對「反送中」運動開砲的中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進，十七日罕見接受CNN專訪，直指美國等西方國家煽動、鼓舞香港的動亂，並給予示威者精神上的支持。他不諱言曾親身參與一九八九年的「天安門運動」，稱自己當時每天聽「美國之音」，深受美國領導人談話鼓舞；這就如同美國政治人物現在不斷告訴香港人，他們是全球民主典範一樣，「所以香港現在發生的事，美國怎能沒有責任」？

美加元首熱線 關注香港局勢

與此同時，美國總統川普除了近來數度推文談論香港問題外，十六日也和加拿大總理杜魯道通話，談及中方持續拘留兩名加國公民，以及香港局勢演變等。儘管中方對外國勢力插手香港言之鑿鑿，但香港三名高階警官近日向CNN表示，無跡象顯示外國政府金援或策劃示威，直接打臉北京當局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法